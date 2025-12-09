"Супер Хорнет" нуждается в продлении жизни
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Истребитель F/A-18E/F Super Hornet (166977 / NE-100 (серийный номер F252) из состава истребительно-штурмовой эскадрильи VFA-2 ВМС США, 02.08.2015.
Источник: Bill Shemley / Airliners.net
"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - ВМС США готовятся реализовать крупную программу по продлению срока службы палубных истребителей F-A-18E/F Super Hornet, которая позволит летать им в 2040-х годах. Таким образом, эти самолеты будут эксплуатироваться на 50% дольше, чем планировалось.
Во время принятия на вооружение в 2002 году продолжительность срока службы "Супер Хорнета" рассчитывалась на 6000 часов налета, или примерно 20 лет. Однако сегодня ясно, что флот нуждается в этих самолетах значительно дольше, чем планировалось.
Платформа, которая никогда не знала мирного времени и активно прнимала участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, тратит свой ресурс быстрее чем предполагалось. Первый "Супер Хорнет" исчерпал 6000 часов уже в апреле, то есть до истечения 15 лет эксплуатации, который наступил в июне. Проведение работ по программе Service Live Modification (SLM) увеличит срок службы до 9000 часов. Первые четыре "Супер Хорнета" прибудут для прочностных работ в начале 2018 года, к 2023 году компания "Боинг" планирует ежегодно обновлять 50 самолетов. Первые шесть "упрочненных" истребителей будут поставлены флоту в 2020 году.
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22.12.2017
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