Армения интересуется индийскими радарами поля боя
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"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - Индия планирует активизировать экспорт оружия и боеприпасов в некоторые страны мира. Министерство обороны Индии пытается заинтересовать Саудовскую Аравию, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мьянму и Армению поставками радаров, вертолетов и ракет, а также модернизацией их танков к 2018 году, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источник в правительстве.
Источники подтвердили углубление военных связей с этими странами с участием делегаций высокого уровня. В этом месяце участились контакты иностранных делегаций с соответствующими подразделениями министерства обороны и индийской Организации оборонных разработок DRDO в Бангалоре, сообщает газета.
Согласно сообщениям, Армения заинтересована в приобретении радаров поля боя разработки DRDO и артиллерийских снарядов большой дальности индийского производства.
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23.12.2017
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