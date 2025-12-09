Армения интересуется индийскими радарами поля боя

"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - Индия планирует активизировать экспорт оружия и боеприпасов в некоторые страны мира. Министерство обороны Индии пытается заинтересовать Саудовскую Аравию, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мьянму и Армению поставками радаров, вертолетов и ракет, а также модернизацией их танков к 2018 году, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источник в правительстве.

Источники подтвердили углубление военных связей с этими странами с участием делегаций высокого уровня. В этом месяце участились контакты иностранных делегаций с соответствующими подразделениями министерства обороны и индийской Организации оборонных разработок DRDO в Бангалоре, сообщает газета.

Согласно сообщениям, Армения заинтересована в приобретении радаров поля боя разработки DRDO и артиллерийских снарядов большой дальности индийского производства.