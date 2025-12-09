Польша ждет новый истребитель



Боевые самолеты Су-22, МиГ-29 и F-16C ВВС Польши. Боевые самолеты Су-22, МиГ-29 и F-16C ВВС Польши.

"Военный Паритет", 23 дек. 2017 - В истребительном тендере ВВС Польши могут принять участие F-35, Eurofighter Typhoon, Gripen, Advanced Super Hornet и подержанные самолеты F-16. Польский источник Dziennik Zbrojny назвал именно эти самолеты как возможных участников программы, названной Harpia ("Гарпия").

Новый боевой самолет должен быть многоцелевым, способным действовать против воздушного, наземного и морского противника, иметь мощную систему РЭБ. Компании, которые выразили свою заинтересованность в проекте, это Saab AB, Lockheed Martin, Boeing Company, Leonardo S.p.A. и Fights-On Logistics. Между тем, в сегменте оборудования РЭБ есть три потенциальных подрядчика: Saab AB, Elbit Systems EW и SIGINT - Elisra Ltd.

Когда речь заходит о многоцелевых боевых самолетах, единственной универсальной платформой, которой управляют ВВС Польши, являются самолеты F-16: 48 истребителей этого типа состоят на вооружении уже более 10 лет. Истребители МиГ-29 используются главным образом для ведения воздушных боев, Су-22 как истребители-бомбардировщики. Ранее считалось, что наиболее критическим является вопрос замены Су-22.