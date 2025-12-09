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Польша ждет новый истребитель

25.12.2017 Военный паритет 82 0
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Боевые самолеты Су-22, МиГ-29 и F-16C ВВС Польши
Боевые самолеты Су-22, МиГ-29 и F-16C ВВС Польши.

"Военный Паритет", 23 дек. 2017 - В истребительном тендере ВВС Польши могут принять участие F-35, Eurofighter Typhoon, Gripen, Advanced Super Hornet и подержанные самолеты F-16. Польский источник Dziennik Zbrojny назвал именно эти самолеты как возможных участников программы, названной Harpia ("Гарпия").

Новый боевой самолет должен быть многоцелевым, способным действовать против воздушного, наземного и морского противника, иметь мощную систему РЭБ. Компании, которые выразили свою заинтересованность в проекте, это Saab AB, Lockheed Martin, Boeing Company, Leonardo S.p.A. и Fights-On Logistics. Между тем, в сегменте оборудования РЭБ есть три потенциальных подрядчика: Saab AB, Elbit Systems EW и SIGINT - Elisra Ltd.

Когда речь заходит о многоцелевых боевых самолетах, единственной универсальной платформой, которой управляют ВВС Польши, являются самолеты F-16: 48 истребителей этого типа состоят на вооружении уже более 10 лет. Истребители МиГ-29 используются главным образом для ведения воздушных боев, Су-22 как истребители-бомбардировщики. Ранее считалось, что наиболее критическим является вопрос замены Су-22.
23.12.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Польша
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
Gripen NG
Super Hornet
МиГ-29
Су-22
Компании
Boeing
Elbit Systems
Leonardo
Lockheed-Martin
SAAB

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