Новый объект РВСН под Москвой попал на видео
|
|
Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Источник: МО РФ
Минобороны опубликовало видеопрезентацию нового комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Работы по строительстве первой очереди вуза начались в апреле 2017 года, на объекте работают более 2,3 тысячи человек и свыше 250 единиц специальной техники. Территория комплекса площадью 62,87 гектара разделена на четыре функциональные зоны: учебно-научную, административно-хозяйственную, спортивную и кластер перспективной застройки.
- Планировка нового корпуса позволила объединить в одном месте все образовательное и научное пространство. Основу образовательного сегмента составляют учебно-тренировочные комплексы и специализированные лаборатории. Здесь сформирован технопарк современных и перспективных макетов и тренажеров для формирования навыков по изучению образцов вооружения и специальной техники.
Специализированный класс 3D-моделирования ракетной техники предназначен для изучения назначения, устройства, основных характеристик и принципов действия современных и перспективных образцов ракетных комплексов. В аудиториях изучения робототехнических комплексов слушатели будут осваивать устройство боевых беспилотных машин и оттачивать навыки управления ими на тренажерах.
Спортивный кластер позволит проводить занятия и соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису, борьбе, рукопашному бою, боксу, гимнастике, акробатике, заниматься силовой подготовкой. Есть скалодром, бассейн и каток с искусственным льдом. Одновременно здесь смогут заниматься до 200 человек.
- В здании нового комплекса академии РВСН пройдет расширенное заседание итоговой коллегии Минобороны России, - отметили в ведомстве.
Фронтон главного корпуса академии украшен макетом самой массовой из выпускавшихся баллистических ракет, УР-100. При помощи светотехники ракету сделали стартующей.
Антон Валагин
|
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.08.2017 Оборонка ищет 25-й кадр
07.04.2017 Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
10.03.2017 Владимир Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии РВСН им. Петра Великого
03.01.2017 Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
18.07.2016 Демонстрация мощи
16.03.2016 Тормоз для авианосца
30.12.2014 Убийцы авианосцев
19.08.2014 В РВСН будут исследованы возможности уникального робототехнического комплекса