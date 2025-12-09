Новый объект РВСН под Москвой попал на видео



Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.

Источник: МО РФ Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.Источник: МО РФ

Минобороны опубликовало видеопрезентацию нового комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.

Работы по строительстве первой очереди вуза начались в апреле 2017 года, на объекте работают более 2,3 тысячи человек и свыше 250 единиц специальной техники. Территория комплекса площадью 62,87 гектара разделена на четыре функциональные зоны: учебно-научную, административно-хозяйственную, спортивную и кластер перспективной застройки.

- Планировка нового корпуса позволила объединить в одном месте все образовательное и научное пространство. Основу образовательного сегмента составляют учебно-тренировочные комплексы и специализированные лаборатории. Здесь сформирован технопарк современных и перспективных макетов и тренажеров для формирования навыков по изучению образцов вооружения и специальной техники.

Специализированный класс 3D-моделирования ракетной техники предназначен для изучения назначения, устройства, основных характеристик и принципов действия современных и перспективных образцов ракетных комплексов. В аудиториях изучения робототехнических комплексов слушатели будут осваивать устройство боевых беспилотных машин и оттачивать навыки управления ими на тренажерах.

Спортивный кластер позволит проводить занятия и соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису, борьбе, рукопашному бою, боксу, гимнастике, акробатике, заниматься силовой подготовкой. Есть скалодром, бассейн и каток с искусственным льдом. Одновременно здесь смогут заниматься до 200 человек.

- В здании нового комплекса академии РВСН пройдет расширенное заседание итоговой коллегии Минобороны России, - отметили в ведомстве.

Фронтон главного корпуса академии украшен макетом самой массовой из выпускавшихся баллистических ракет, УР-100. При помощи светотехники ракету сделали стартующей.

Антон Валагин