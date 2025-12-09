Видео: Российская армия испытала робота-камикадзе
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Робот "Нерехта".
Источник: Кадр телеканала "Звезда"
Российская армия может уже в ближайшем будущем решать боевые задачи с помощью камикадзе. Однако функции потенциальных смертников на поле боя будут выполнять не люди.
В интернете появилось видео, подготовленное телеканалом "Звезда" и посвященное новейшим роботам "Нерехта", которых планируется использовать на самых опасных участках.
Впервые показана стрельба по мишени двух роботов, вооруженных пулеметами КОРД, ПК и автоматическим гранатометом. Также демонстрируются действия на полигоне, похожие на кадры из фантастического фильма: а атаку вместе идут пехота, бронетехника и боевые беспилотники, ведущие огонь по роботизированным мишеням.
"Нерехта", способный двигаться со скоростью 30 километров в час на расстояние до 40 километров, отличается компактными размерами и маневренностью. При этом он передвигается с минимальным шумом и может засечь противника с трех километров. А грузоподъемность робота составляет 250 килограммов. Машину уже сейчас называют "универсальным солдатом".
"Нерехта" может участвовать в боевых действиях, эвакуировать раненых, доставлять боеприпасы и вести разведку, выдавать целеуказание артиллерии.
Также на видео показан другой робот. На испытаниях он выполнял роль движущейся мишени, Именно его и назвали роботом-камикадзе, ведь при необходимости он может быть подрывником. Основные его задачи - закладка взрывных устройств и доставка боеприпасов. Управлять этим роботом, по словам журналиста, не сложнее, чем машинкой на радиоуправлении. Грузоподъемность робота-камикадзе составляет 250 килограммов.
Руслан Мельников
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21.12.2017
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