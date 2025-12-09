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Для ВКС РФ создали граненую и гиперзвуковую ракеты

25.12.2017 Российская газета 139 0
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КР Х-50
Крылатая ракета Х-50.
Источник: rg.ru

Российские источники раскрыли обозначение новой высокоточной крылатой ракеты для дальней авиации. Боеприпас получил индекс Х-50. Развертывание новой ракеты планируется в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

Разработанное дубнинским МКБ "Радуга" изделие предположительно является дозвуковой крылатой ракетой, использующей систему наведения стратегической Х-101, но меньшей по размеру и дальности полета. Спроектированный для размещения во внутренних отсеках ракетоносцев Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 снаряд имеет шесть метров в длину, его снаряженная масса порядка 1600 килограммов. Оснащенная турбовентиляторным двигателем ракета развивает крейсерскую скорость порядка 700 км/ч, сообщил военный блог со ссылкой на журнал Jane's Missiles & Rockets.

Фюзеляж Х-50 имеет сплюснутое поперечное сечение и боковые грани. Такая форма снижает радиолокационную заметность ракеты и оптимальна для размещения в револьверных пусковых установках Ту-95 и Ту-160. Стратегическая Х-101 в силу большой длины не помещается в отсек вооружения Ту-95 и может применяться только с пилонов под крыльями.

Система навигации новой ракеты комбинированная: инерциальная на маршевом участке, при подлете к цели включается цифровая электронно-оптическая корелляционная система "Отблеск". Помимо малозаметности, для преодоления систем ПВО-ПРО Х-50 использует маловысотную траекторию полета и бортовой комплекс обороны, состоящий из станции активных помех и буксируемых ловушек. Боевая часть может быть двух типов: проникающей для защищенных целей либо кассетной - для поражения, например, аэродромов.

После модернизации дальние ракетоносцы Ту-22М3 смогут нести шесть Х-50 во внутреннем отсеке и две ракеты на внешней подвеске. Ту-160 способен принять на борт 12 ракет, а Ту-95 - 14, включая шесть под крыльями.

Военное название другой разработки, предназначенной для работы в условиях сильной противовоздушной обороны, пока не раскрыто. Создается она в рамках программы "Гиперзвуковая управляемая ракета" (ГЗУР) корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и МКБ "Радуга". Снаряд имеет схожие с Х-50 массогабаритные характеристики и дальность полета. Скорость ГЗУР при полете по высотному профилю составляет 6М. Снаряд имеет активно-пассивную головку самонаведения и предназначен главным образом для поражения кораблей.

К 2020 году предполагается, что ГЗУР будет серийно выпускаться темпом "до 50 изделий в год", пишет издание. Это позволяет предположить, что сейчас ракета проходит испытания.


Антон Валагин
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Х-101
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
2020-й год
ГЗЛА

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