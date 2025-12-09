В России создана новая авиационная крылатая ракета



Ту-160 производит пуск крылатой ракеты.

Источник: rg.ru Ту-160 производит пуск крылатой ракеты.Источник: rg.ru

Появилось сообщение о подготовке в рамках Госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы производства новейшей оперативно-тактической крылатой ракеты авиационного базирования под названием Х-50.

Новость озвучил хорошо известный среди тех, кто освещает военно-промышленную тематику, польский журналист Петр Бутовский. Его репутация дает основания верить тому, что он написал. Впрочем, это не такой уж и большой секрет. О том, что создание ракеты Х-50, в том числе ее испытания, практически завершились, проговаривалось на прошедших в этом году авиакосмическом салоне МАКС-2017 и военно-техническом форуме "Армия-2017". Петр Бутовский просто обобщил имевшуюся у него информацию и первым ее опубликовал.

Ракета спроектирована специалистами Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. А. Я. Березняка". Предназначена она для размещения во внутренних отсеках бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 на специальных вращающихся барабанах. Также ракеты можно крепить на внешней подвеске. Ее масса - около полутора тонн.

Как сообщается, дальность полета Х-50 - более 1500 км со скоростью в интервалах 700-950 км/час. Корпус ракеты имеет своеобразную граненую и слегка сплюснутую форму. Это уменьшает радиолокационную заметность и обеспечивает более эффективное использование объемов оружейного отсека бомбардировщика.

Крылатая ракета Х-50 помимо того, что малозаметна для радиолокационных средств ПВО противника, имеет собственную систему самообороны. Это станция радиоэлектронных помех и специальные буксируемые устройства, создающие на чужих радарах ложные цели. Так что обнаружить и сбить новую ракету будет почти невозможно.

Наведение у Х-50 комбинированное. Основа ее - инерциальная навигационная система с коррекцией по спутниковой системе ГЛОНАСС. На конечном участке включается электронно-оптическая станция точного наведения. Это позволяет даже на дальности в полторы тысячи километров попадать буквально в точку.

Х-50 предназначена для поражения наземных объектов, в том числе укрепленных и хорошо защищенных. Эти ракеты прекрасно дополнят уже имеющиеся в арсеналах ВВС ракеты типа "Калибр", значительно повысив огневую мощь нашей боевой авиации.

Петр Бутовский также сообщил о том, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" продолжает весьма успешно разрабатывать оперативно-тактическую гиперзвуковую управляемую противокорабельную ракету. Летать она будет со скоростью, в шесть раз превышающую звуковую на дальность 1500 км.

Действительно, Госпрограмма вооружения на 2018-2027 годы предусматривает работы по созданию гиперзвуковых ракет различной дальности полета и мощности.

Сергей Птичкин