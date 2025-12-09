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Путин оценил своевременность укрепления российских армии и флота

25.12.2017 РИА Новости 116 0
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Ситуация в Сирии и мире в целом подтверждает правильность и своевременность укрепления армии и флота России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация вокруг Сирии, с чего я начал эту тему, военно-политическая обстановка в мире подтверждают правильность, своевременность наших решений по укреплению армии и флота, по направлению необходимых ресурсов на активное военное строительство", - заявил Путин в пятницу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что за последние годы завершены глубокие структурные преобразования Вооруженных сил, более эффективной стала вся система военного управления.
22.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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