Путин оценил своевременность укрепления российских армии и флота



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Ситуация в Сирии и мире в целом подтверждает правильность и своевременность укрепления армии и флота России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация вокруг Сирии, с чего я начал эту тему, военно-политическая обстановка в мире подтверждают правильность, своевременность наших решений по укреплению армии и флота, по направлению необходимых ресурсов на активное военное строительство", - заявил Путин в пятницу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что за последние годы завершены глубокие структурные преобразования Вооруженных сил, более эффективной стала вся система военного управления.