Шойгу заявил, что не советует проверять российскую армию на прочность
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Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Российская армия компактная и мобильная, не "бряцает оружием", заявил в пятницу Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в то же время посоветовав никому не проверять её на боеспособность.
"Сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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22.12.2017
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