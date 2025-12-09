Шойгу заявил, что не советует проверять российскую армию на прочность



Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие на территории музея РВСН на базе Учебного центра РВСН в Балабаново Калужской области.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Российская армия компактная и мобильная, не "бряцает оружием", заявил в пятницу Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в то же время посоветовав никому не проверять её на боеспособность.

"Сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.