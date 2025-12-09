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Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин

25.12.2017 РИА Новости 112 0
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого. 22 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений, военные расходы будут снижаться, опираться нужно не на мускулы, а на мозги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нас с вами еще Суворов учил, что воевать нужно не числом, а умением. Есть очень много хороших наших народных всяких поговорок, например: сила есть, ума не надо. Нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на вот эти военные мускулы, мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что Россия в решении задач в сфере обороноспособности и безопасности должна опираться на мозги и интеллект, на дисциплину и организованность. Военные расходы, как отметил российский лидер, будут снижаться. "В следующем году наступающем в процентном отношении к ВВП это (военные расходы - ред.) будет два и восемь с небольшим, 2,85%, по-моему. Потом потихонечку еще даже будет снижаться", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что в этих условиях и с этими возможностями страна будет самодостаточной, обороноспособность государства будет надежно и безусловно обеспечена.
22.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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