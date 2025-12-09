Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений, военные расходы будут снижаться, опираться нужно не на мускулы, а на мозги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нас с вами еще Суворов учил, что воевать нужно не числом, а умением. Есть очень много хороших наших народных всяких поговорок, например: сила есть, ума не надо. Нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на вот эти военные мускулы, мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что Россия в решении задач в сфере обороноспособности и безопасности должна опираться на мозги и интеллект, на дисциплину и организованность. Военные расходы, как отметил российский лидер, будут снижаться. "В следующем году наступающем в процентном отношении к ВВП это (военные расходы - ред.) будет два и восемь с небольшим, 2,85%, по-моему. Потом потихонечку еще даже будет снижаться", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что в этих условиях и с этими возможностями страна будет самодостаточной, обороноспособность государства будет надежно и безусловно обеспечена.