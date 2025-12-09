В России количество призывников сократилось на 50 тысяч



Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Количество призывников в ВС РФ сократилось на 50 тысяч, в то время как число контрактников выросло до 380 тысяч, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Количество военнослужащих по призыву сократилось на 50 тысяч, с 290 до 240 тысяч человек. А численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, увеличилось с 162 тысяч человек в 2012 году до 384 тысяч в настоящее время", - сказал Шойгу.

"Семьдесят процентов контрактников имеет высшее или среднее профобразование. Сегодня войска укомплектованы на 95-100% профессиональными военными кадрами", - заключил министр обороны.