В России количество призывников сократилось на 50 тысяч
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Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Количество призывников в ВС РФ сократилось на 50 тысяч, в то время как число контрактников выросло до 380 тысяч, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Количество военнослужащих по призыву сократилось на 50 тысяч, с 290 до 240 тысяч человек. А численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, увеличилось с 162 тысяч человек в 2012 году до 384 тысяч в настоящее время", - сказал Шойгу.
"Семьдесят процентов контрактников имеет высшее или среднее профобразование. Сегодня войска укомплектованы на 95-100% профессиональными военными кадрами", - заключил министр обороны.
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22.12.2017
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