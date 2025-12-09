России не нужно бесконечное число баз по всему миру, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. России не нужно бесконечное число военных баз по всему миру, страна не собирается играть роль мирового жандарма, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть еще нечто, на что мы опираемся при вот этих расчетах. Я говорю без иронии, мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику. Это важно, потому что нам не нужно бесконечное число баз по всему миру, и мы не собираемся играть роль мирового жандарма, нам по определению это не нужно. Это просто дорого стоит и не входит в наши планы совершенно", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.