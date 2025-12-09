Россия обеспечит присутствие военных кораблей и подлодок в Средиземном море



Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БАЛАШИХА, 22 дек - РИА Новости. Россия обеспечит постоянное присутствие своих военных кораблей и подлодок с высокоточным оружием в Средиземном море, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

"В соответствии с вашим указанием будет обеспечено постоянное присутствие в Средиземном море российских кораблей и подводных лодок - носителей высокоточного оружия большой дальности", - заявил министр на встрече главы государства с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом.