Россия обеспечит присутствие военных кораблей и подлодок в Средиземном море
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Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны. 22 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
БАЛАШИХА, 22 дек - РИА Новости. Россия обеспечит постоянное присутствие своих военных кораблей и подлодок с высокоточным оружием в Средиземном море, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.
"В соответствии с вашим указанием будет обеспечено постоянное присутствие в Средиземном море российских кораблей и подводных лодок - носителей высокоточного оружия большой дальности", - заявил министр на встрече главы государства с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом.
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22.12.2017
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