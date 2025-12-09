Шойгу рассказал о планах по ремонту военных аэродромов
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Самолеты на военном аэродроме Бельбек. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Минобороны в 2018 году должно отремонтировать и построить 11 военных аэродромов, в том числе Бельбек в Крыму, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства.
"Завершить работу по реконструкции и строительству 11 аэродромов, включая Североморск-1, Моздок, Балтимор, Бельбек, Алыкель, Чкаловск в Калининградской области", - сказал Шойгу.
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22.12.2017
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