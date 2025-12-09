Шойгу рассказал об усилении контингента НАТО у российских границ



Литовские солдаты во время учений НАТО Iron Sword 2014 поблизости от Вильнюса.

Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis Литовские солдаты во время учений НАТО Iron Sword 2014 поблизости от Вильнюса.Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. За пять с половиной лет численность сил первоочередного действия НАТО у западных границ РФ увеличилась вчетверо - до 40 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы внимательно отслеживаем каждое учение НАТО и принимаем соответствующие меры. За пять с половиной лет численность сил первоочередного действия НАТО у западных границ РФ увеличилась вчетверо - до 40 тысяч человек. Интенсивность воздушной разведки НАТО у наших границ увеличилась в три с половиной раза, а морской - в полтора раза. Альянс в два раза нарастило интенсивность военных учений у наших границ", - отметил Шойгу.

По его словам, НАТО в 2014 году провела 282 учения, а в 2017 году - уже 548. "Ежегодно у западных границ России проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооруженном противоборстве с нашей страной", - сказал министр обороны.