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Встречи Путина и Рогозина по результатам работы комиссии Коптева не запланировано

25.12.2017 ТАСС 90 0
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Владимир Путин с Дмитрием Рогозиным
Владимир Путин с Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным.
Источник: kremlin.ru

Комиссия расследовала аварию разгонного блока "Фрегат" от 28 ноября

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специальной встречи президента РФ Владимира Путина и вице-премьера Дмитрий Рогозина для обсуждения результатов работы специальной комиссии под руководством Юрия Коптева не запланировано, сообщил журналистам Дмитрий Песков.

"Рогозин имеет все возможности в рабочем порядке доложить президенту, каких-то отдельных встреч для этого не требуется", - сказал представитель Кремля.

28 ноября неудачей завершился второй запуск с нового российского космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1 и попутно 18 малых космических аппаратов, в т. ч. "Бауманец-2" и 17 спутников в интересах зарубежных заказчиков из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции и Японии.

Для выяснения причин ЧП образована аварийная комиссия. После ее заседания 1 декабря было объявлено, что наземные средства космодрома и совместный расчет отработали штатно, также нет замечаний к ракете "Союз-2.1б". Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока. Согласно расчетам, наиболее вероятное место падения "Фрегата" со спутниками - северная часть Атлантического океана.

Для расследования причин аварии была создана аварийная комиссия Роскосмоса. Параллельно по поручению Рогозина была создана специальная комиссия, для проверки всей системы контроля качества при изготовлении ракетно-космической техники. Вице-премьер ранее сообщил, что эта комиссия "будет работать параллельно с государственной комиссией" и возглавит ее Юрий Коптев. Ожидается, что ее работа должна быть завершена 22 декабря.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Канада
Норвегия
Россия
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Япония
Продукция
Фрегат РБ
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Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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Восточный Космодром
Союз-2 РН

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