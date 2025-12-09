Встречи Путина и Рогозина по результатам работы комиссии Коптева не запланировано



Владимир Путин с Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным.

Источник: kremlin.ru Владимир Путин с Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным.Источник: kremlin.ru

Комиссия расследовала аварию разгонного блока "Фрегат" от 28 ноября

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специальной встречи президента РФ Владимира Путина и вице-премьера Дмитрий Рогозина для обсуждения результатов работы специальной комиссии под руководством Юрия Коптева не запланировано, сообщил журналистам Дмитрий Песков.

"Рогозин имеет все возможности в рабочем порядке доложить президенту, каких-то отдельных встреч для этого не требуется", - сказал представитель Кремля.

28 ноября неудачей завершился второй запуск с нового российского космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1 и попутно 18 малых космических аппаратов, в т. ч. "Бауманец-2" и 17 спутников в интересах зарубежных заказчиков из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции и Японии.

Для выяснения причин ЧП образована аварийная комиссия. После ее заседания 1 декабря было объявлено, что наземные средства космодрома и совместный расчет отработали штатно, также нет замечаний к ракете "Союз-2.1б". Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока. Согласно расчетам, наиболее вероятное место падения "Фрегата" со спутниками - северная часть Атлантического океана.

Для расследования причин аварии была создана аварийная комиссия Роскосмоса. Параллельно по поручению Рогозина была создана специальная комиссия, для проверки всей системы контроля качества при изготовлении ракетно-космической техники. Вице-премьер ранее сообщил, что эта комиссия "будет работать параллельно с государственной комиссией" и возглавит ее Юрий Коптев. Ожидается, что ее работа должна быть завершена 22 декабря.