ВТБ Страхование застрахует запуск и испытания космических аппаратов "Канопус"



Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур .

Источник: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур .Источник: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Общая страховая сумма по договору составляет 7,3 млрд руб.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Компания ВТБ Страхование признана победителем конкурса на страхование рисков при запуске ракеты-носителя "Союз- 2.1а", разгонного блока "Фрегат", космических аппаратов "Канопус-В" (№ 3, 4) и при летных испытаниях этих аппаратов, следует из информации на сайте госзакупок.

Общая страховая сумма по договору составляет 7,3 млрд руб. Страховка покрывает риски полной гибели ракеты-носителя при аварийном пуске, а также гибель и невыведение на расчетную орбиту космических аппаратов, выгодоприобретатель - Роскосмос. Договор действует с момента подписания до 31 декабря 2018 года.

ВТБ Страхование получит по этому контракту 304,2 млн руб., начальная цена договора была установлена на уровне 338 млн руб. В торгах также участвовала компания "Согласие".