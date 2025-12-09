ВТБ Страхование застрахует запуск и испытания космических аппаратов "Канопус"
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур .
Источник: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
Общая страховая сумма по договору составляет 7,3 млрд руб.
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Компания ВТБ Страхование признана победителем конкурса на страхование рисков при запуске ракеты-носителя "Союз- 2.1а", разгонного блока "Фрегат", космических аппаратов "Канопус-В" (№ 3, 4) и при летных испытаниях этих аппаратов, следует из информации на сайте госзакупок.
Общая страховая сумма по договору составляет 7,3 млрд руб. Страховка покрывает риски полной гибели ракеты-носителя при аварийном пуске, а также гибель и невыведение на расчетную орбиту космических аппаратов, выгодоприобретатель - Роскосмос. Договор действует с момента подписания до 31 декабря 2018 года.
ВТБ Страхование получит по этому контракту 304,2 млн руб., начальная цена договора была установлена на уровне 338 млн руб. В торгах также участвовала компания "Согласие".
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21.12.2017
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