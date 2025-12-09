Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Сибири



Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М "Малка" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Подмосковье. 23 августа 2017.

Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М "Малка" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Подмосковье. 23 августа 2017.Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Основу его вооружения составили модернизированные 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М "Малка"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Самоходный дивизион повышенной мощности сформирован в составе артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области. Основу его вооружения составили установки "Малка", сообщил в пятницу журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Кемеровской области. Основу его вооружения составили модернизированные 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М "Малка", недавно поступившие в соединение", - сказал Рощупкин.

Полковник добавил, что личный состав дивизиона заблаговременно прошел переподготовку для работы на новых артиллерийских установках. "Стрельба и управление огнем будут осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых - электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС", - уточнил он.

В марте этого года о планах формирования артиллерийских дивизионов большой мощности в Центральном военном округе для повышения боевых возможностей Ракетных войск и артиллерии впервые сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 1 декабря врио командующего 2-й армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников сообщил о формировании в составе артиллерийского соединения, дислоцированного в Оренбургской области, нового самоходного артиллерийского дивизиона повышенной мощности, на вооружении которого находятся минометы "Тюльпан".

203-миллиметровая самоходная пушка "Малка" предназначена для уничтожения особо важных целей и объектов противника в тактической глубине на удалении до 50 км.