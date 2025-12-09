Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Сибири

25.12.2017 ТАСС 96 0
0
Понравилась новость?
 +1
2С7М "Малка"
Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М "Малка" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Подмосковье. 23 августа 2017.
Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Основу его вооружения составили модернизированные 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М "Малка"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Самоходный дивизион повышенной мощности сформирован в составе артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области. Основу его вооружения составили установки "Малка", сообщил в пятницу журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Кемеровской области. Основу его вооружения составили модернизированные 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М "Малка", недавно поступившие в соединение", - сказал Рощупкин.

Полковник добавил, что личный состав дивизиона заблаговременно прошел переподготовку для работы на новых артиллерийских установках. "Стрельба и управление огнем будут осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых - электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС", - уточнил он.

В марте этого года о планах формирования артиллерийских дивизионов большой мощности в Центральном военном округе для повышения боевых возможностей Ракетных войск и артиллерии впервые сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 1 декабря врио командующего 2-й армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников сообщил о формировании в составе артиллерийского соединения, дислоцированного в Оренбургской области, нового самоходного артиллерийского дивизиона повышенной мощности, на вооружении которого находятся минометы "Тюльпан".

203-миллиметровая самоходная пушка "Малка" предназначена для уничтожения особо важных целей и объектов противника в тактической глубине на удалении до 50 км.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ГЛОНАСС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 05:02
  • 9
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 25.12 02:26
  • 51
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 25.12 01:36
  • 1
Бондарев: в России скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
  • 25.12 01:34
  • 1
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 25.12 01:20
  • 152
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 25.12 01:12
  • 13
Китайцам не нравится первоклассное российского вооружение? Увидев его, я поверил в это
  • 25.12 00:44
  • 20
"Оводов" вооружили "Ураном"
  • 25.12 00:29
  • 1
Добить всех террористов: добровольцы ЧВК Вагнера переместились в Хаму
  • 25.12 00:21
  • 139
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 25.12 00:20
  • 67
Крутое пике российской промышленности
  • 24.12 23:52
  • 8
Минобороны продемонстрировало новый робототехнический комплекс "Кунгас"
  • 24.12 22:08
  • 3
Кожин рассказал, как Турция будет платить за С-400
  • 24.12 22:03
  • 98
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 24.12 20:23
  • 2
Британские корабли сменят зенитные ракеты
  • 24.12 17:13
  • 1
Китайцы испытают крупнейший гидросамолет
другие обсуждаемые темы