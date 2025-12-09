Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Сибири
|
|
Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М "Малка" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Подмосковье. 23 августа 2017.
Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Основу его вооружения составили модернизированные 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М "Малка"
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Самоходный дивизион повышенной мощности сформирован в составе артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области. Основу его вооружения составили установки "Малка", сообщил в пятницу журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Самоходный артиллерийский дивизион повышенной мощности сформирован в Кемеровской области. Основу его вооружения составили модернизированные 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7М "Малка", недавно поступившие в соединение", - сказал Рощупкин.
Полковник добавил, что личный состав дивизиона заблаговременно прошел переподготовку для работы на новых артиллерийских установках. "Стрельба и управление огнем будут осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых - электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования ГЛОНАСС", - уточнил он.
В марте этого года о планах формирования артиллерийских дивизионов большой мощности в Центральном военном округе для повышения боевых возможностей Ракетных войск и артиллерии впервые сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 1 декабря врио командующего 2-й армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников сообщил о формировании в составе артиллерийского соединения, дислоцированного в Оренбургской области, нового самоходного артиллерийского дивизиона повышенной мощности, на вооружении которого находятся минометы "Тюльпан".
203-миллиметровая самоходная пушка "Малка" предназначена для уничтожения особо важных целей и объектов противника в тактической глубине на удалении до 50 км.
|
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.11.2017 Порох сухим: Россия взялась за главный калибр
18.09.2017 Боги войны. Самые грозные артиллерийские системы Российской армии
23.09.2016 В ЮВО в текущем году сформируют два артиллерийских дивизиона
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
15.12.2017 Выстрел в стратосферу: почему Россия делает ставку на дальнобойные пушки
20.10.2017 Артиллеристы ЮВО провели учения в Северной Осетии
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
22.08.2017 Боевые возможности современного артиллерийского и ракетного вооружения продемонстрируют на форуме "Армия-2017"