Первые шесть Су-34 поступят в Центральный военный округ в 2018 году



Самолет Су-34.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Самолет Су-34.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Самолеты поступят на вооружение авиаполка, дислоцированного в Челябинской области

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступят на вооружение авиаполка, дислоцированного в Челябинской области, в первом квартале 2018 года. Это будет первая поставка таких самолетов в Центральный военный округ (ЦВО), сообщил в пятницу помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Летчики авиаполка Шагол приступили к переподготовке на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. Первые шесть самолетов планируем принять в боевой состав в первом квартале 2018 года", - отметил он.

Обучение пилотов проводится на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке. Летчики приступили к изучению технологической базы Су-34 и особенностей техники пилотирования. В программу переподготовки также включен специализированный курс на тренажерах.

По данным Рощупкина, обучение продлится два месяца. "На завершающем этапе летчики выполнят полеты с отработкой элементов высшего пилотажа", - сказал он.

Источник в Вооруженных силах РФ уточнил, что ВКС РФ на этой неделе были переданы два новейших фронтовых бомбардировщика. Они направляются в Липецкий авиацентр, где будет проходить подготовка экипажей. До конца месяца ВКС будут переданы еще два самолета, таким образом, Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова выполнит гособоронзаказ по поставкам Су-34 на 2017 год - 16 единиц.

В настоящее время авиазавод работает с максимальной эффективностью. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.

Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что по плану Новосибирский авиазавод должен ежегодно поставлять ВКС по 14 самолетов Су-34, но уже три года НАЗ идет с перевыполнением этих заданий на две машины. В 2017 году ВКС также получат 16 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 при общем объеме действующего заказа в 92 самолета. Борисов отметил высокие характеристики Су-34. "Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения", - сказал он.

Воздушно-космические силы должны получить в общей сложности 150-200 Су-34. Первый контракт на 32 самолета был заключен в 2008 году, в 2012 было подписано новое соглашение, предусматривающее передачу военным еще 92 бомбардировщиков. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. По словам Борисова, НАЗ с 2018 года начнет модернизацию Су-34. В настоящее время завершается ряд опытно-конструкторских работ по адаптации к нему новых авиационных средств поражения.