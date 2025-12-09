Партия "Тайфунов" поступила на вооружение спецназа Центрального военного округа



Бронеавтомобили "Тайфун-К".

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Бронеавтомобили "Тайфун-К".Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Бронеавтомобиль обладает повышенной проходимостью, развивает скорость до 105 км/ч

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Партия из 16 бронеавтомобилей "Тайфун-К" c дистанционно управляемым боевым модулем поступила по гособоронзаказу на вооружение подразделений специального назначения Центрального военного округа. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Партия из 16 бронеавтомобилей "Тайфун-К" поступила по гособоронзаказу на вооружение спецназа Центрального военного округа. Новая техника принята специалистами соединений, дислоцированных в Самарской и Новосибирской областях", - сказал он.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К" предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибра 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6*6, максимальная скорость машины достигает 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.