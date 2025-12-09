Разведчики Восточного военного округа испытали "Ратник" в 35-градусный мороз
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Военнослужащие ВС РФ в экипировке "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев
По результатам испытаний разработаны рекомендации по применению экипировки в условиях дальневосточной зимы
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, протестировали экипировку "Ратник" в зимних условиях в ходе двухдневного разведывательного рейда. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"Военнослужащие в зимнем варианте "Ратника" автономно действовали около 40 часов на одном из учебно-тренировочных комплексов округа, выполняя задачи по ведению наблюдения и сбору сведений об условном противнике, а также организации засад. В ходе отработки учебно-боевых задач военнослужащие действовали на местности с преобладающими горно-лесистым и степным ландшафтами в диапазоне температур воздуха от -23°C днем до -35°C ночью", - сказали в округе.
Военные высоко оценили преимущества экипировки в зимних условиях. Положительно отмечены функциональные возможности маскировочного халата, греющего элемента, теплоизолирующего коврика и обуви.
По результатам испытаний разработаны рекомендации по применению экипировки в условиях дальневосточной зимы.
В мае в соединения и воинские части Приамурского объединения Восточного военного округа поступило более тысячи комплектов экипировки "Ратник".
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22.12.2017
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