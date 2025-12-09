Разведчики Восточного военного округа испытали "Ратник" в 35-градусный мороз



Военнослужащие ВС РФ в экипировке "Ратник".

Источник: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев Военнослужащие ВС РФ в экипировке "Ратник".Источник: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

По результатам испытаний разработаны рекомендации по применению экипировки в условиях дальневосточной зимы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, протестировали экипировку "Ратник" в зимних условиях в ходе двухдневного разведывательного рейда. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Военнослужащие в зимнем варианте "Ратника" автономно действовали около 40 часов на одном из учебно-тренировочных комплексов округа, выполняя задачи по ведению наблюдения и сбору сведений об условном противнике, а также организации засад. В ходе отработки учебно-боевых задач военнослужащие действовали на местности с преобладающими горно-лесистым и степным ландшафтами в диапазоне температур воздуха от -23°C днем до -35°C ночью", - сказали в округе.

Военные высоко оценили преимущества экипировки в зимних условиях. Положительно отмечены функциональные возможности маскировочного халата, греющего элемента, теплоизолирующего коврика и обуви.

По результатам испытаний разработаны рекомендации по применению экипировки в условиях дальневосточной зимы.

В мае в соединения и воинские части Приамурского объединения Восточного военного округа поступило более тысячи комплектов экипировки "Ратник".