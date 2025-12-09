Секреты ПАК ДА и Ту-160М2: каким будет крылатый щит России



Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Источник: © Богдан Руденко/Минобороны России Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.Источник: © Богдан Руденко/Минобороны России

ТАСС рассказывает о самых грозных "дальних птицах" российской авиации, истории их появления и боевых возможностях

23 декабря Дальняя авиация России отмечает 103 года со дня основания. Пока боевое дежурство несут испытанные и крепкие "ветераны" Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, в стране полным ходом готовятся возобновить серийное производство Ту-160М2 и проектируют перспективный ракетоносец, призванный стать новой вехой в славной истории "дальников".

ДЕНЬ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ Был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего Военно-воздушными силами РФ Анатолия Корнукова. 23 декабря 1914 года указом императора Николая II было утверждено постановление Военного совета о формировании первой эскадры тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец". Дальняя авиация ВВС РФ входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех (наряду с РВСН и морскими стратегическими силами) компонент стратегических ядерных сил России.

Секретный проект

Проработка концепции "изделия 80" — так конструкторы называют стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения — началась еще в 2009 году. Спустя восемь лет проект уже обрел вполне зримые очертания, которые, правда, тщательно скрывают от посторонних глаз. Принципиально новый летательный аппарат не является модернизацией Ту-160, подчеркивают в Минобороны.

Что же известно про перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА)? Во-первых, этот самолет будет дозвуковым. Во-вторых, скорее всего, он будет создан по схеме "летающее крыло", когда у самолета нет традиционного фюзеляжа с хвостовым оперением. В-третьих, по словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, первый полет новый бомбардировщик может совершить уже в 2025 или 2026 году и пойти в серию в 2028 или 2029 году.

Он же говорил о том, что ПАК ДА может быть представлен публике уже в 2018 году. Ранее предполагалось, что самолет начнет поступать в войска в 2023–2025 годах, а первые испытательные полеты намечались на 2019–2020 годы.

Создание перспективного бомбардировщика было сдвинуто в связи с планами возобновить серийный выпуск Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. При этом, заверял ранее Борисов, работы над ПАК ДА останавливаться не будут.

Пока неизвестно, сколько составляет максимальная дальность нового самолета или масса его полезной нагрузки. Источник ТАСС в российской оборонке рассказал, что в компании "Туполев" уже создан полноразмерный макет ПАК ДА из дерева, а также несколько меньших макетов из композиционных материалов. Генеральный конструктор — вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков рассказывал ТАСС, что создана и цифровая модель самолета.

В новом бомбардировщике будут максимально применяться технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). В частности, в его конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие будет размещаться внутри самолета.

Также ПАК ДА планируется оснастить новейшими отечественными средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. ТАСС), не имеющими мировых аналогов по эффективности

источник ТАСС в оборонке

Первый этап опытно-конструкторских работ по новому стратегическому бомбардировщику был завершен в 2016 году, сейчас промышленность переходит ко второму этапу: разработке рабочей конструкторской документации и далее — изготовлению опытных образцов самолета. "Контракт на выполнение работ по этому этапу подписан военными с ОАК. Первый опытный образец предполагается изготовить в начале 2020-х годов", — сообщал источник агентства в оборонно-промышленном комплексе.

Одна из главных задач, поставленных военным ведомством создателям ПАК ДА, заключается в том, чтобы новый самолет выполнял функции всех трех нынешних ракетоносцев (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и при этом стоил дешевле Ту-160.

Снижению стоимости разработки, производства и эксплуатации ПАК ДА отчасти будет способствовать то, что этот самолет будет дозвуковым. Это, по данным источников ТАСС, никак не повлияет на его боевую эффективность: наличие высокоточных крылатых ракет большой дальности позволит наносить удары без входа в зону ПВО противника и не использовать сверхзвуковые режимы. Также дозвуковой самолет проще и дешевле готовить к полету, он расходует меньше топлива.

Об экономии при создании бомбардировщика нового поколения говорил и замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, новые стратегические бомбардировщики Ту-160М2 и разрабатываемый ПАК ДА должны быть максимально унифицированы по радиоэлектронному оборудованию. Также военные постараются сэкономить на подготовке производства.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Источник: © Богдан Руденко/Минобороны России

По словам Борисова, перед промышленностью поставлена задача повторно использовать оборудование, применяемое при производстве Ту-160М2, чтобы дважды не платить за подготовку выпуска самолетов и разработку.

Бортовое радиоэлектронное оборудование, которое мы планируем на Ту-160М2, максимально должно перекочевать на ПАК ДА. Естественно, корпус самолета и двигатели будут другие, но там, где можно унифицировать и сэкономить на подготовке, мы будем делать это с целью удешевления этих проектов

Юрий Борисов

заместитель министра обороны РФ

Он отмечал, что ПАК ДА должен будет как можно дольше барражировать, находиться на дежурстве в воздухе, а также работать с "практически любых" аэродромов. При этом от бомбардировщика требуется хорошая грузоподъемность, чтобы он мог нести как можно больше вооружения, а требования к скорости полета "уже не так актуальны", рассказал Борисов. Замминистра связал это с совершенствованием ракет, которые становятся дальше и быстрее, а в скором будущем станут гиперзвуковыми.

Двойник "Белого лебедя"

Минобороны России сообщило о решении возобновить производство стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в варианте Ту-160М2 в 2015 году. По словам Борисова, он будет представлять собой практически новый самолет — в 2,5 раза превосходящий по эффективности предшественника. В то же время внешний вид обновленного "Белого лебедя" будет таким же изящным и узнаваемым, как и у его старшего "брата", созданного в советское время.

В планах Минобороны стоит восстановление производства стратегического бомбардировщика Ту-160. Речь идет не о восстановлении один в один, потому что Ту-160, который сегодня мы имеем на вооружении, это самолет разработки 80-х годов, который, к счастью, по своим летно-техническим характеристикам перешагнул время. Он на сегодня имеет самые лучшие характеристики. Самолет, о котором мы ведем речь, он, наверное, будет называться Ту-160М2 и будет практически новым самолетом

Юрий Борисов

замминистра обороны РФ

Выкатка Ту-160. Источник: https://www.youtube.com/

Возобновить производство самолета на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев") практически с нуля непросто, отмечают специалисты. Тем не менее изготовление ряда элементов стратегического бомбардировщика началось уже в 2016 году, и к 2017 году была завершена оцифровка конструкторской документации.

Серийное производство Ту-160М2 может начаться в 2020 или 2021 году, сообщал Борисов. "Я бы пока не предвосхищал события, но мы серьезно ориентируемся на срок серийного производства — 2020 или 2021 год", — сказал он.

Первый полет новой модификации бомбардировщика Ту-160 может состояться в 2018 году. ВКС России планировали приобрести не менее 50 таких машин.

Не остались в стороне и поставщики комплектующих для нового самолета. В ходе модернизации Ту-160 концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) создаст новые вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, комплекс радиоэлектронной борьбы, топливомерно-расходомерные системы, а также системы управления вооружением.

В концерне отметили, что борт нового Ту-160М2 будет выполнен с элементами интегрированной модульной авионики, которая потом будет использована и для ПАК ДА. Разработку бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для Ту-160М2 обещали завершить к 2020 году.

В этом году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) начала стендовые испытания двигателя НК-32 серии 02 для модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на самарском ПАО "Кузнецов". За счет модернизации ряда узлов НК-32 серии 02 стал более экономичным. А 16 ноября 2017 года на Казанском авиационном заводе состоялась церемония выкатки первого опытного образца стратегического бомбардировщика Ту-160, построенного после возобновления производства самолетов этого типа. Как пояснили в пресс-службе предприятия, образец был построен на основе имеющегося на заводе технологического задела.

Испытанные небом

Крылатое трио Дальней авиации России известно на весь мир. Турбовинтовые "Медведи" Ту-95МС, "Белые лебеди" Ту-160 и средние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе сирийской кампании подтвердили заслуженное звание высокоэффективного и грозного средства сдерживания любого неприятеля.

Он достраивался в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками. Вылет судна запланирован на февраль 2018 года

пресс-служба Казанского авиационного завода

Дальний бомбардировщик Ту-22М3. Источник: http://tupolev.ru/

Ту-22 является первым в мире тяжелым самолетом с крылом изменяемой стреловидности. Его серийное производство началось в 1969 году и продолжалось до 1993-го. За это время было произведено почти 500 таких машин. В процессе производства самолет неоднократно дорабатывался для достижения требуемой скорости и дальности полета. На вооружение был принят вариант Ту-22М2, в 1980-е годы его сменил Ту-22М3 с более мощными и экономичными двигателями. Благодаря устройству для автоматического поддержания высоты самолет способен совершать полет вблизи поверхности Земли, на высоте 40–60 м. Его дальность полета не подразумевает межконтинентальную, но Ту-22М3 может применять ядерное оружие.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Источник: © Вадим Савицкий/Минобороны России

Ту-160 — стратегический ракетоносец, самый большой в мире самолет с крылом изменяемой стреловидности. Он был создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика В-1. По сравнению с американским соперником Ту-160 получил электродистанционную систему управления, руль направления в виде цельноповоротной верхней части киля, поворотный "гребень", улучшающий обтекание в зоне сочленения подвижной и неподвижной части крыла. Центральная балка этого самолета длиной 12,4 м и шириной 2,1 м, являющаяся основным силовым элементом конструкции, выполнена из титана по уникальной технологии. Максимальная дальность полета "Белого лебедя" — почти 14 тыс. км.

Всего с 1984 по 2007 год было произведено 29 серийных самолетов. На сегодняшний день в боевом составе ВКС РФ находятся 16 единиц. Все они будут модернизированы.

Самолет Ту-95МС. Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Ту-95 носит звание одного из самых заслуженных самолетов страны, серийное производство его было налажено еще в 1956 году. Это первый и единственный турбовинтовой военный самолет со стреловидным крылом, гроза холодной войны, знаменитый "Медведь" (Bear) по классификации НАТО. До 1958 года он производился в варианте обычного бомбардировщика, затем — ракетоносца.

Современные ракетоносцы Ту-95МС вместе с Ту-160 входят в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками. Ресурс "Медведей" будет максимально продлеваться до тех пор, пока в строй не вступит ПАК ДА.

Анна Юдина