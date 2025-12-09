Боевая эффективность Ту-160М2 вырастет в 2,5 раза
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Опытный образец самолета "Ту-160М2".
Источник: © РИА Новости, Искандер Асабаев
Внедрение новых цифровых технологий позволит "существенно повысить боевые возможности ударного комплекса"
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Эффективность обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который готовятся выпускать в РФ, будет в 2,5 раза выше, чем у его предшественника - Ту-160. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
"Ожидаем прироста боевой эффективности самолета более чем в 2,5 раза", - сказал он, говоря о Ту-160М2. Кобылаш напомнил, что в ноябре на Казанском авиационном заводе продемонстрировали самолет, ставший первым опытным образцом произведенного в рамках программы воспроизводства стратегического бомбардировщика в версии Ту-160М2.
"В настоящее время самолет передан на летно- испытательную станцию завода для проверки функционирования новых систем бортового радиоэлектронного и навигационного оборудования и отработки двигателей с улучшенными характеристиками. Первый полет Ту-160М2 запланирован на начало будущего года", - сказал командующий.
По его словам, внедрение новых цифровых технологий позволит "существенно повысить боевые возможности ударного комплекса с применением высокоточного оружия большой дальности".
"Экономичные двигатели, обладающие более широкими ресурсными возможностями, позволят увеличить дальность полета, что в совокупности с заявленной энерговооруженностью сохранит за стратегическим ракетоносцем Ту-160 лидирующие позиции среди стратегических ударных комплексов", - подчеркнул Кобылаш.
В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин.
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22.12.2017
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