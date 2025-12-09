ВКС четыре раза вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов у границы России



Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.

Источник: @US_EUCOM Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.Источник: @US_EUCOM

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, сообщила газета "Красная звезда"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю совершили четыре вылета на перехват иностранных разведывательных аппаратов, сообщается в пятницу в газете "Красная звезда".

Из опубликованной в газете инфографики следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 18 летательных аппарата других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в инфографике.

В сообщении также отмечается, что на минувшей неделе российские военные провели одну инспекцию на территории Дании, на территории РФ инспекции иностранными специалистами не проводились.