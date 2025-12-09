200 тысяч военнослужащих приобрели жилье по программе "Военная ипотека"
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Жилье для военнослужащих в Самарской области.
Источник: ЦВО
Военные предпочитают приобретать жилье в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт- Петербурге, Ленинградской области и Приморье
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Капитан Кирилл Егоров из 1-й гвардейской танковой армии стал 200-тысячным участником программы "Военная ипотека", уже ставшим хозяином своих "четырех стен". Он приобрел двухкомнатную квартиру площадью более 53 квадратных метров по договору участия в долевом строительстве в одной из новостроек Санкт-Петербурга, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.
"Накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих действует с 2005 года и на сегодняшний день насчитывает более 437 тысяч участников, из которых уже почти половина приобрела собственное жилье. Сегодня мы перешли рубеж в двести тысяч участников", - цитирует пресс-служба руководителя ФГКУ "Росвоенипотека" Андрея Семенюка.
По словам Семенюка, имеющийся механизм позволяет военнослужащему самостоятельно выбрать и приобрести квартиру за счет накоплений, формирующихся из ежегодных взносов федерального бюджета, уже в самом начале прохождения военной службы, причем в любом регионе страны. Для приобретения квартиры военнослужащий может дополнительно оформить ипотечный кредит на наиболее выгодных условиях кредитования в одном из 12 крупнейших российских банков. Процентные ставки по таким кредитам снижены в уходящем году и составляют на сегодня от 9 процентов годовых.
Наиболее охотно военнослужащие приобретают жилье в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт- Петербурге, Ленинградской области и Приморском крае.
Общая стоимость приобретенных квартир в рамках программы составила более 637 млрд рублей. Средняя стоимость квартир, приобретаемых участниками НИС в 2017 году, оценивается в 3,4 млн рублей; средняя площадь жилого помещения - 62,1 квадратных метров.
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22.12.2017
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