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В Главкомате ВМФ заявили, что не наносят ущерба историческому зданию Адмиралтейства

25.12.2017 ТАСС 82 0
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Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото
Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото.
Источник: © Главный штаб ВМФ

Главком ВМФ РФ Владимир Королев подчеркнул, что реставрационные работы здания проектировались и выполнялись "с большой любовью и максимально бережным отношением к истории"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Присутствие Главкомата ВМФ не наносит ущерба историческому зданию Адмиралтейства в Петербурге, заявил в четверг главком ВМФ РФ Владимир Королев. "Все условия для нахождения и работы здесь офицеров Главного командования Военно-Морского Флота созданы без малейшего ущерба историческому облику Адмиралтейства", - сказал он.

Главком подчеркнул, что реставрационные работы здания проектировались и выполнялись "с большой любовью и максимально бережным отношением к истории". "Адмиралтейство для нас - не просто историческое здание, а многовековой символ российского Военно-Морского Флота. В ходе реконструкции нами был отремонтирован и восстановлен в оригинальном виде фасад здания Адмиралтейства, воссозданы исторические интерьеры библиотеки и кабинета последнего морского министра Российской империи Адмирала Григоровича", - сказал Королев.

По его словам, по оригинальной проектной документации полностью восстановлены Западная, Восточная и Центральная башня Адмиралтейства. Завершена реставрация второго и четвертого корпусов Главного Адмиралтейства, продолжаются работы по восстановлению первого и третьего корпусов. Наконец, возобновлена полноценная работа храма св. Спиридона Тримифунтского.
22.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия

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