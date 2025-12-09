Новые С-400 прибыли на место дислокации в Саратовскую область
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ПВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
САМАРА, 22 дек - РИА Новости. Новые ЗРС С-400 прибыли на место дислокации в Саратовскую область, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Зенитчики Центрального военного округа, которые получили в Астраханской области новый комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" для противовоздушной обороны Поволжья, прибыли к месту постоянной дислокации в Саратовскую область", - говорится в сообщении.
Военные уже испытали новую технику на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Расчеты провели четыре боевых пуска, одновременно поразив несколько сложных мишеней "Кабан". К месту постоянной дислокации военнослужащие с новой техникой вернулись железнодорожным транспортом.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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22.12.2017
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