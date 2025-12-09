ЦВО получит бомбардировщики Су-34 в начале 2018 года
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Бомбардировщик Су-34. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центральный военный округ России в январе-марте следующего года получит первые шесть бомбардировщиков Су-34, хорошо зарекомендовавших себя в Сирии, сообщил журналистам в пятницу помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
Самолеты будут дислоцированы в Челябинской области.
"Летчики авиаполка Шагол приступили к переподготовке на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. Первые шесть самолетов планируем принять в боевой состав в первом квартале 2018 года. Обучение проводится на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке", - сказал Рощупкин.
По данным Рощупкина, обучение продлится два месяца. На завершающем этапе летчики выполнят полеты с отработкой элементов высшего пилотажа.
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22.12.2017
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