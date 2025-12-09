ЦВО получит бомбардировщики Су-34 в начале 2018 года



Бомбардировщик Су-34. Архивное фото.

Источник: © Фото : Минобороны РФ Бомбардировщик Су-34. Архивное фото.Источник: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центральный военный округ России в январе-марте следующего года получит первые шесть бомбардировщиков Су-34, хорошо зарекомендовавших себя в Сирии, сообщил журналистам в пятницу помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Самолеты будут дислоцированы в Челябинской области.

"Летчики авиаполка Шагол приступили к переподготовке на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. Первые шесть самолетов планируем принять в боевой состав в первом квартале 2018 года. Обучение проводится на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке", - сказал Рощупкин.

По данным Рощупкина, обучение продлится два месяца. На завершающем этапе летчики выполнят полеты с отработкой элементов высшего пилотажа.