Легкой прогулки не будет. Американцы просчитали риски войны с Россией



Военнослужащие заряжают реактивную артиллерийскую установку Торнадо. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военнослужащие заряжают реактивную артиллерийскую установку Торнадо. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Андрей Коц. На оборонительные рубежи ПВО не лезть, под огонь артиллерии не подставляться, десантникам развернуться не давать, командные пункты беречь. Американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад о боевых возможностях Вооруженных сил России. Выводы экспертов однозначны: нахрапом самую большую страну в мире взять не получится. RAND, который с середины прошлого века консультирует Пентагон по вопросам нацбезопасности, проанализировал современное состояние российских армии, авиации и флота и попытался ответить на два вопроса: как именно Москва будет воевать с равным противником и чего стоит опасаться НАТО в случае открытого конфликта. РИА Новости публикует самые интересные выдержки из этого доклада.

О целях военных реформ

В отличие от многих западных СМИ и политиков, RAND не утверждает, что Москва перевооружает свою армию для нападения на страны Прибалтики или Восточной Европы. Напротив, эксперты центра прямо заявляют в самом начале доклада: Вооруженные силы России имеют главным образом оборонительную конфигурацию и реформируются для защиты своей территории, крупных промышленных центров и населения от внешней угрозы.

"Силовые возможности России, структура ее войск, а также учения, которые она постоянно проводит, соответствуют официально декларируемой военной доктрине страны, - говорится в докладе. - Согласно ей, Вооруженные силы существуют для защиты суверенитета государства, а не для проецирования военной мощи на глобальном уровне. Многовековой исторический опыт России, на территорию которой неоднократно вторгались иностранные армии, очень сильно влияет на ее оборонную и внешнюю политику. Ее лидеры рассматривают небольшие соседние страны как зону своих интересов; с некоторыми из них Москва состоит в оборонительных союзах и давно развернула на их земле военные базы".

Об основных угрозах

В документе подчеркивается, что Россия тщательно изучила опыт ведения боевых действий, накопленный западными странами за последние 25-30 лет, и сформулировала перечень основных угроз для своей национальной безопасности.

Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области. Источник: РИА Новости / Александр Гальперин

"Очевидно, русские больше всего опасаются массированного нападения авиации с использованием конвенционного высокоточного оружия, а также наземного вторжения, развертывания наших систем ПРО морского базирования и строительства новых военных баз НАТО вблизи своих границ, - говорится в докладе. - За последние годы Россия вложила огромное количество средств в оружие, способное этим угрозам противостоять. В частности, у них сегодня одна из самых продвинутых, сложных и развитых систем ПВО в мире. Кроме того, Россия наращивает количество воздушных, морских и наземных систем, вооруженных крылатыми ракетами, способными бить как по кораблям, так и по целям на суше. Русские могут использовать эти средства совместно с дальнобойным высокоточным оружием и широким комплексом асимметричных мер, чтобы сорвать развертывание войск вероятного противника у своих западных и южных границ на раннем этапе конфликта. Но если вооруженное противостояние затянется, со временем они могут начать испытывать нехватку боеприпасов".

Об организационной структуре

Аналитики RAND признают, что за последнее десятилетие российские силы общего назначения превратились из большой и неповоротливой структуры с низкой боевой готовностью в менее крупную, но более эффективную армию, способную вступить в бой в любой момент.

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений ВДВ России подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017. Источник: © Фото : Минобороны РФ

"Они учатся быстро перебрасывать войска на разные направления, чтобы противостоять как внешним, так и внутренним угрозам, - говорится в докладе. - Сухопутные и Воздушно-десантные войска, а также морская пехота насчитывают около 60 полков и бригад. Каждое формирование может выделить одну или две батальонно-тактические группы (БТГ), укомплектованные профессиональными солдатами-контрактниками. Эти БТГ всегда пребывают в состоянии повышенной боевой готовности. Остальные военнослужащие полков и бригад являются по большей части военнослужащими срочной службы. В целом использование небольших, но профессиональных и умелых элитных частей является отличительной чертой Вооруженных сил России. К примеру, ВДВ были "пожарной командой" этой страны на протяжении десятилетий и участвовали практически во всех военных операциях государства после Второй мировой войны".

О риске ядерной эскалации

По мнению RAND, Москва с середины 2000-х активно развивала конвенционные ударные комплексы большой дальности для того, чтобы у руководства страны были дополнительные инструменты, позволяющие решать стратегические задачи, не прибегая к ядерному оружию. Центр напоминает, что, согласно своей военной доктрине, Россия может первой использовать оружие массового уничтожения, только если под угрозой окажется ее существование как государства.

Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М". Источник: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Кремль может решиться на применение ядерного оружия в ряде случаев, - отмечает издание. - Например, если противнику удастся уничтожить комплексную систему ПВО русских в Калининградской области или вблизи Москвы, а также если их наземные войска понесут тяжелые потери. Это может быть однозначно воспринято как экзистенциальная угроза государству. Кроме того, они опасаются атаки на свои ракетные шахты и командные пункты управления стратегических сил. Их космический компонент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) значительно ослаб с советских времен. Русские планируют обновить свою спутниковую группировку после 2020 года, а до этих пор им придется полагаться на наземные радары. Это существенно повышает время их реагирования на обезоруживающий ядерный удар со стороны США".

О превентивном ударе

Эксперты RAND утверждают, что Россия уступает США, НАТО и Китаю в численности войск и экономической мощи. Но если Кремль посчитает, что нападение на государство неизбежно, он может принять меры и нанести превентивный удар.

"В этом случае для России будет критически важным задавить конфликт в зародыше, - говорится в докладе. - Чем дольше идут боевые действия, тем больше слабеют ее войска. Возможности наземных систем ПВО со временем истощатся, а к этому времени серьезный противник (НАТО, Китай), успеет собраться и ударить в полную силу. Русские умеют действовать стремительно - достаточно вспомнить Крым, Грузию, Афганистан и Чехословакию. Если Россия решится первой выступить против равного или более сильного в военном плане государства (или альянса), она будет преследовать три главные цели. Во-первых, Кремль бросит все силы на то, чтобы уничтожить или обезвредить командные структуры противника и нарушить его связь. Для этого он использует как обычные вооружения, так и средства радиоэлектронной борьбы, а также кибероружие. Во-вторых, русские широко практикуют "maskirovka". Под этим словом подразумевается комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы скрыть свои мотивы и намерения, использовать хитрость и обманные маневры. В третьих, основной удар будет наноситься максимально быстро, чтобы противник не успел отреагировать".

Об артиллерии

По мнению американских аналитиков, Россия в случае войны постарается нанести максимальный урон наземным войскам противника, не вступая с ними в прямой огневой контакт, - грубо говоря, "стенка на стенку". Вместо этого будут широко применяться удары во фланги, маневрирование и блокирование войск противника для его последующего уничтожения.

РСЗО "Смерч". Источник: http://newsarmenia.am

"Для последнего русские будут широко применять артиллерию, - сообщает RAND. - В этой области они имеют преимущество над западными армиями. К примеру, в бригаде американских Сухопутных войск есть лишь один артиллерийский батальон. В российских частях и соединениях гораздо больше подразделений огневой поддержки. Мотострелковой бригаде, состоящей из трех мотострелковых и одного танкового батальона, часто придают для усиления два батальона самоходной и один батальон реактивной артиллерии - и это далеко не предел. В случае боя "один на один" американская бригада столкнется с противником, обладающим гораздо большим количеством пушек и РСЗО, способным использовать широкую номенклатуру боеприпасов и бить на большую дальность. Здесь у русских однозначное преимущество - если американцам не удастся завоевать господство в воздухе".

О возможностях флота

Эксперты RAND не рассматривают Военно-морской флот в качестве основного вида Вооруженных сил России и не считают, что он будет играть ведущую роль в потенциальном конфликте. Однако, по их мнению, у ВМФ хватит сил серьезно поддержать армию и авиацию, а также добиться локальных успехов на ряде направлений.

Малый ракетный корабль "Град Свияжск" во время учений Каспийской флотилии. 10 октября 2017. Источник: РИА Новости / Денис Абрамов

"Российский флот все еще способен наносить удары высокоточным оружием с больших дистанций, оборонять береговую линию и вести борьбу как с надводными кораблями, так и с подводными лодками. Русские продолжают регулярно демонстрировать флаг в Мировом океане, но им не хватает кораблей. Поэтому в случае конфликта ВМФ будет действовать локально, на самых стратегически важных направлениях: в Восточном Средиземноморье, Арктике, Черном море и - ограниченно - в Восточной Атлантике. Основные проблемы остаются прежними: стареющий корабельный состав, задержки в перевооружении и явное неравенство боевых возможностей всех российских флотов".