Собака Рогозина

В Кремле не следили за обсуждением эксперимента с "утоплением" собаки, который российский вице-премьер Дмитрий Рогозин показал президенту Сербии Александру Вучичу. Об этом 21 декабря 2017 года сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Ленты.ру".

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин во время демонстрации президенту Сербии Александру Вучичу эксперимента по "жидкостному дыханию" таксы при посещении Фонда перспективных исследований (ФПИ), 20.12.2017 (с) iz.ru

"Собака жива? Жива. Почему вопросы?" - отреагировал Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.

Отвечая на реплику журналистов о том, что пользователи интернета, ознакомившиеся с видеороликом, сочли эксперимент жестоким, Песков заявил, что не следил за ситуацией. Однако предположил, что собаку не погружали в воду. "Это жидкость, но это не вода", - сказал представитель Кремля.

От дальнейших комментариев он уклонился, предложив журналистам обратиться с вопросами к Рогозину.

20 декабря российский вице-премьер представил президенту Сербии новейшие российские разработки, в том числе проект жидкостного дыхания Фонда перспективных исследований (ФПИ). Специально для Вучича провели демонстрацию на таксах: сотрудники лаборатории силой засунули живую собаку в наполненный жидкостью цилиндрический аквариум. Такса долго брыкалась, пока ее легкие не заполнились раствором. Через некоторое время ее за задние лапы вынули из аквариума, опустили головой вниз и потрясли. Собака была жива, но долго кашляла.

Руководитель проекта Федор Арсеньев уверен, что новая технология будет полезна при спасении подводников.

В свою очередь, как сообщило агентство РИА Новости, вице-премьер Дмитрий Рогозин в ответ на критику эксперимента, показанного президенту Сербии Александру Вучичу, заявил, что все собаки, участвовавшие в экспериментах с жидкостным дыханием, живы и здоровы.

В ходе презентации новейших российских разработок специально для Вучича провели демонстрацию на таксе: собаку поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально. Так был показан эффект "жидкостного дыхания".

"Все собаки, прошедшие эксперимент, живы и здоровы. По традиции их всех потом разбирают по домам семьи ученых", - написал Рогозин в Facebook.

По его словам, в дальнейшем к подобным экспериментам будет привлекаться "еще более сложный организм" (какой именно, не уточняется).

Все делается для создания технологий спасения людей. Чтобы таких трагедий, как гибель АПЛ "Курск", больше не было", - отметил вице-премьер.

Отвечая на один из комментариев пользователей Facebook, Рогозин написал, что "мучают собак живодеры ради своего скотского, преступного наслаждения, а наука проводит эксперименты", чтобы спасти человека.

По словам Рогозина, того же упрека по логике "кликуш" достоин и Сергей Королев, так как перед отправкой человека в космос он также проводил исследования с участием собак. Вице-премьер указал на то, что ученых следует поддерживать, а ругать их за эксперименты непорядочно.

Видео утопления собаки: