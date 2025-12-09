Boeing ведет переговоры о приобретении бразильской компании Embraer

Как сообщили американская газета "The Wall Street Journal" и бразильские СМИ, американская корпорация Boeing ведет переговоры о "партнерстве" с бразильской авиастроительной компанией Embraer, которое может включать приобретение Boeing крупного пакета акций последней с получением фактического контроля над Embraer. После cообщения "The Wall Street Journal" о переговорах, обе компании 21 декабря 2017 года опубликовали совместное заявление о том, что они "участвуют в дискуссиях о потенциальной комбинации, основа которой остается предметом обсуждения".

Прототип регионального пассажирского самолета Embraer E190-E2 серии E-Jet E2 (регистрационный номер PT-ZEY) (c) Embraer

Сообщение о переговорах стало "бомбой" для бразильского фондового рынка, где акции Embraer за несколько часов 21 декабря взлетели в цене на 39,47 %, хотя в итоге торги закрылись "всего лишь" с увеличением стоимости этих акций в 25,5 %.

Накануне 20 декабря рыночная капитализация Embraer оценивалась в 3,7 млрд долл. Любая существенная сделка с Embraer потребует одобрения бразильского правительства, поскольку после приватизации компании в 1994 году бразильское федеральное казначейство сохраняет "золотую акцию" (фактически 0,94 % акций) с правом решающего голоса. Сейчас остальные акции Embraer свободно обращаются на бирже, и крупнейшими владельцами их пакетов являются Brandes Investments Partners (15,03 %), BNDESPar (5,37 %) и Oppenheimer Funds (4,8 %).

Возможное партнерство Boeing и Embraer рассматривается как ответ Boeing на недавнее создание партнерства Airbus с другим ведущим мировым производителем региональных пассажирских самолетов - канадской Bombardier Aerospace. Таким образом, в мире фактически формируются две олигополии по производству пассажирских авиалайнеров.

Между тем, бразильское правительство пока что не выражает энтузиазма по поводу возможности поглощения Embraer американским аэрокосмическим гигантом. Вечером 21 декабря президент Бразилии Мишель Темер провел специальное совещание по этому вопросу с участием министра обороны Рауля Юнгмана и командующего ВВС Бразилии генерала Нивальдо Россато, а также экспертов. Президент Темер по его итогам заявил, что одобряет любые виды переговоров и партнерства, за исключением того, чтобы на карту будет поставлен контрольный пакет бразильской компании. "При моем правительстве Embraer никогда не будет продана" - заявил Темер на указанном совещании.

Одна из обсуждаемых идей заключается в создании партнерства Boeing и Embraer в области производства коммерческих самолетов, не затрагивая военный дивизион Embraer. Между тем, Boeing уже сейчас является партнером Embraer по разработке и маркетингу транспортно-заправочного самолета КС-390. Кроме того, следует отметить, что парнерство с Boeing именно в военном секторе может существенно способствовать Embraer в продвижении своего самолета A-29 (EMB-314) Super Tucano в тендере ВВС США по программе OA-X.