Первый испытательный полет самолета SSJ100 с cаблевидными законцовками крыла

Как сообщило АО "Гражданские самолеты Сухого" 21 декабря 2017 года в Жуковском состоялся первый испытательный полет самолета Sukhoi Superjet 100 с установленными законцовками крыла.

Полет SSJ100 с заводским номером 95032 с установленными горизонтальными законцовками крыла занял 2 часа 42 минуты. В соответствии с полетным заданием летный экипаж выполнил оценку характеристик устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла. Также в полете были выполнены режимы по определению расходов топлива на различных этапах. Полет проходил в диапазоне высот до 11 000 метров.

Первый испытательный полет самолета Sukhoi SuperJet SSJ100 (заводской номер 95032, регистрационный номер 97006) с установленными саблевидными законцовками крыла. Жуковский, 21.12.2017 (с) SuperJet International

Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом комплекса расчетных исследований, инженерных и экспериментальных работ, проведенных разработчиком самолета - компанией Гражданские самолеты Сухого при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Геометрия законцовок была определена с применением инновационных методов трехмерной оптимизации на базе численных расчетов аэродинамики (CFD), которые являются уникальной разработкой ЦАГИ, активно используемой в авиационной отрасли России, в частности в программе Sukhoi Superjet 100.

По результатам расчетно-экспериментальных работ было выявлено, что установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%. Ожидаемое улучшение взлетно-посадочных характеристик оценят авиакомпании, эксплуатирующие SSJ100 на региональной сети аэродромов, а так же в условиях жаркого климата и высокогорья.

"Компания Гражданские самолеты Сухого последовательно реализует программу совершенствования самолета Sukhoi Superjet 100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолета, в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 5 млн. рублей в год на один SSJ100", - подчеркнул президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов.

Результатом проведения масштабного комплекса наземных и лётных испытаний станет сертификация самолета SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла, которые будут предлагаться заказчикам и эксплуатантам как опциональное предложение. Законцовки могут устанавливаться не только при производстве новых Sukhoi Superjet 100, но и на ранее поставленные самолеты.

Производителем комплектов является Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО). Материалы, используемые для производства новых элементов, сертифицированы как в России, так и за рубежом.

Саблевидные законцовки крыла, установленные на самолете Sukhoi SuperJet SSJ100 (заводской номер 95032, регистрационный номер 97006). Жуковский, 21.12.2017 (с) SuperJet International

Первый испытательный полет самолета Sukhoi SuperJet SSJ100 (заводской номер 95032, регистрационный номер 97006) с установленными саблевидными законцовками крыла. Жуковский, 21.12.2017 (с) АО "Гражданские самолеты Сухого"