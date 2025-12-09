Ракетно-артиллерийский корабль "Мангыстау" введен в состав ВМС Казахстана

Как сообщило министерство обороны Казахстана, 20 декабря 2017 года в порту Актау состоялась церемония подъема военно-морского флага ВМС Казахстана на ракетно-артиллерийском корабле "Мангыстау" (бортовой номер "253") проекта 0250 (шифр "Барс-МО"). Корабль был построен для ВМС Казахстана в Уральске на АО "Уральский завод "Зенит" (входит в состав АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"), и был спущен на воду 27 апреля 2017 года. Приемный акт был подписан в октябре 2017 года.

Церемония подъема военно-морского флага ВМС Казахстана на ракетно-артиллерийском корабле "Мангыстау" (бортовой номер "253") проекта 0250 (шифр "Барс-МО"). Актау, 20.12.2017 (с) министерство обороны Казахстана

Это четвертый введенный в строй ВМС Казахстана ракетно-артиллерийский корабль проекта 0250 (типа "Казахстан"), которые представляют собой увеличенный вариант строящихся "Зенитом" с 2005 года для Пограничной службы Казахстана больших сторожевых катеров проекта 0300 (шифр "Барс", построено пять единиц). Проект 0300 является местным обозначением проекта 22180, разработанного по казахстанскому заказу санкт-петербургским АО "Северное проектно-конструкторское бюро" на основе гражданского проекта малого быстроходного судна снабжения буровых установок.

Переработка проекта 0300 в проект 0250 по требованиям ВМС Казахстана выполнялась украинским казенным предприятием "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) в рамках контракта стоимостью 8 млн долл, заключенного казахстанской стороной с ГК "Укрспецэкспорт". Затем аналогичным образом николаевский центр за 400 тыс долл осуществил корректировку проекта второго корабля проекта 0250 ("Орал") с целью размещения на нем систем вооружения украинского производства.

Строящиеся для ВМС Казахстана ракетно-артиллерийские корабли проекта 0250 ("Барс-МО"), головной единицей которого стал "Казахстан" (бортовой номер "250", был спущен на воду 25 апреля 2012 года и введен в строй в декабре 2012 года), отличаются от проекта 0300 увеличенной с 40,6 до 46 метров длиной корпуса и измененной архитектурой (фактически все четыре построенных корабля проекта 0250 несколько отличаются друг от друга). Стандартное водоизмещение ракетно-артиллерийского корабля проекта 0250 заявлено в 240 тонн (головного, следующие - 250 тонн), а наибольшая скорость хода - в 30 узлов. Энергетическая установка - два дизельных двигателя Deutz TBD620V16 мощностью по 2240 кВт. Дальность плавания экономическим ходом 12 уз - 1200 миль, автономность 10 суток. Экипаж 23 человека (возможно размещение 31).

На головном корабле "Казахстан" вооружение сейчас состоит из двух 23-мм спаренных зенитных артиллерийских установок ЗУ-23 и 12-ствольной 122-мм пусковой установки РСЗО украинского производства.

Вторым кораблем серии для ВМС Казахстана стал "Орал" (бортовой номер "251", спущен на воду 30 апреля 2013 года и введен в строй 3 декабря 2013 года), третьим - "Сарыарка" (бортовой номер "252", спущен на воду 7 мая 2014 года и введен в строй в декабре 2014 года), а четвертым - "Мангыстау" (бортовой номер "253"). Начиная с "Орала" состав вооружения был изменен - на кораблях установлены баковая 30-мм артиллерийская шестиствольная установка АК-306, а также два комплекса разработки украинского государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" - турельная пусковая установка "Арбалет-К" с четырьмя ракетами ПЗРК "Игла" и ракетный комплекс "Барьер-ВК" с четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами РК-2В с лазерным наведением. Также установлены система управления вооружением "Каскад-250" и двухкоординатная РЛС "Дельта-250" разработки и производства киевского ГП "НИИ "Квант-Радиолокация", и оптико-электронная система управления огнем артиллерии Sens-2 разработки и производства киевского ГП "НИИ "Квант".

Сообщается, что на четвертом корабле "Мангыстау" установлена ГАС обнаружения боевых пловцов, и улучшены условия обитаемости.

Церемония подъема военно-морского флага ВМС Казахстана на ракетно-артиллерийском корабле "Мангыстау" (бортовой номер "253") проекта 0250 (шифр "Барс-МО"). Актау, 20.12.2017 (с) пресс-служба акима Мангистауской области

Построенный для ВМС Казахстана на АО "Уральский завод "Зенит" ракетно-артиллерийский корабль "Мангыстау" (бортовой номер "253") проекта 0250 после спуска на воду. Уральск (Казахстан), 27.04.2017 (с) министерство обороны Казахстана