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Второй британский авианосец на воде

25.12.2017 bmpd.livejournal.com 81 0
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21 декабря 2017 года из строительного сухого дока № 1 британского судостроительного предприятия Вabcock Marine в Розайте (Шотландия) был без особой церемонии выведен и отбуксирован к достроечной набережной строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales - второй корабль типа Queen Elizabeth. Вывод Prince of Wales из строительного дока был произведен в условиях сильного тумана, что придало действию дополнительный налет таинственности.

Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017 (с) ukdefencejournal.org.uk

Строительство для Королевского флота двух больших авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales программы CVF осуществляется консорциумом Aircraft Carrier Alliance со сборкой кораблей из секций в сухом строительном доке предприятия Вabcock Marine в Розайте (бывшая военно-морская верфь Rosyth Dockyard, приватизированная в 1997 году). В состав Aircraft Carrier Alliance входят также Thales (проектант), BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird (эти три компании, наряду с Вabcock Marine, изготавливают секции корпуса, также в строительстве секций принимала участие компания Liam Fox).

Изготовление секций второго корабля Prince of Wales было начато в мае 2011 года, сборка корабля велась в строительном доке № 1 Вabcock Marine в Розайте с конца 2014 года. Церемония крещения Prince of Wales была произведена 8 сентября 2017 года.

Вывод авианосца Prince of Wales на испытания запланирован на середину 2019 года. Ожидается, что корабль достигнет боеготовности в 2023 году.

В 2010 году было официально объявлено о планах сразу после завершения строительства вывести Prince of Wales в резерв или даже продать его за рубеж, однако обострение обстановки в Европе "спасло" авианосец и в 2014 году было решено ввести его в строй ВМС Великобритании.

Строительство головного корабля R 08 Queen Elizabeth велось в Розайте с 2009 года. Церемония крещения Queen Elizabeth была произведена 4 июля 2014 года, головной авианосец был выведен из строительного сухого дока розайтской верфи 17 июля 2014 года и начал заводские ходовые испытания 26 июня 2017 года. 7 декабря 2017 года головной авианосец Queen Elizabeth был официально передан ВМС Великобритании.

Prince of Wales будет крупнейшим кораблем Королевского флота в истории, поскольку, как сообщается, ввиду внесенных в проект второго корабля изменений и усовершенствований, он будет иметь полное водоизмещение на 3000 тонн больше, чем Queen Elizabeth (проектное окончательное полное водоизмещение последнего в большинстве источников характеризуется как 70600 тонн).

Cтроящийся авианосец Prince of Wales стал восьмым кораблем британского флота с таким названием с 1693 года. Однако после потопления линейного корабля Prince of Wales японской авиацией 10 декабря 1941 года это название в ВМС Великобритании до настоящего времени не присваивалось.


Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
Выведенный из сухого строительного дока судостроительного предприятия Вabcock Marine второй строящийся для Королевских ВМС Великобритании авианосец R 09 Prince of Wales. Розайт, 21.12.2017.
Источник: ukdefencejournal.org.uk
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Япония
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Компании
BAE Systems
Thales
Проекты
Авианосец

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