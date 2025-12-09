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Новые российские авиационные крылатые ракеты Х-50 и ГЗУР

25.12.2017 bmpd.livejournal.com 142 0
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Как сообщает Петр Бутовский в статье "Russian bombers to be armed with new Kh-50 theatre-level cruise missile" в журнале "Jane's Missiles & Rockets", российские источники в начале декабря 2017 года раскрыли обозначение Х-50 для новой российской авиационной оперативно-тактической (субстратегической) крылатой ракеты. Источники сообщили, что развертывание производства ракет Х-50 планируется в рамках новой российской Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы (ГПВ-2027).

Схема новой российской авиационной крылатой ракеты Х-50, выполненная на основе патента АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) (с) Петр Бутовский (via Jane's)

Разработанная АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" им. А. Я. Березняка" в Дубне в рамках программы Х-СД ("средней дальности"), ракета Х-50, предположительно, является дозвуковой крылатой ракетой, использующей систему наведения стратегической крылатой ракеты Х-101, но с меньшим по размерам малозаметным планером, подобным американской ракете AGM-158 JASSM. НИОКР по Х-СД были начаты в начале 1990-х годов, но впоследствии были приостановлены ??на несколько лет.

Ракета Х-50, спроектированная для размещения в оружейных отсеках бомбардировщиков Ту-22М3 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, имеет длину 6 м в длину - примерно 1,5 м меньше, чем ракета Х-101 - и имеет массу около 1600 кг. Ожидается, что ракета, оснащенная турбовентиляторным двигателем разработки АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" (OMKБ) "Изделие 37-04" (или ТРДД-50Б), достигает дальности более 1500 км, имея крейсерскую скорость полета 700 км/ч и максимальную скорость 950 км/ч.

Фюзеляж ракеты имеет сплюснутое поперечное сечение и граненые стороны; эти формы сочетают в себе требования к уменьшению радиолокационной заметности и наиболее эффективного использования объемов оружейного отсека тяжелого бомбардировщика при размещении на шестипозиционной револьверной вращающейся пусковой установке. Система наведения включает комбинацию инерциальной навигационной системы с коррекцией по GPS / ГЛОНАСС на маршевом участке и электронно-оптическую цифровую корелляционную систему "Отблеск" (аналог DSMAC) для конечного участка. Помимо малозаметности планера, для проникновения в районы, прикрытые противовоздушной обороной противника, ракета Х-50 использует маловысотный профиль полета и оснащена системой самообороны, в том числе небольшой станцией активных электронных помех и буксируемыми ловушками. Боевая часть ракеты может быть двух типов: проникающей БС-715П для поражения защищенных целей, или кассетной БС-715К для поражения аэродромов и других площадных целей.

Ракета Х-50 планируется в качестве вооружения модернизированных российских дальних бомбардировщиков. На бомбардировщике Ту-22М3М будут размещаться шесть ракет Х-50 на внутренней револьверной пусковой установке и две ракеты на внешней подвеске, в то время как стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ способен нести до 14 ракет, включая шесть на внутренней подвеске. Самолеты Ту-160M/М2 будут способны нести до 12 ракет на двух внутренних револьверных пусковых установках .

Некоторые характеристики ракеты Х-50 можно оценить на основе конструкции экспортного варианта тактической ракеты Х-59МК2, представлявшейся на авиасалоне МАКС-2015 в Москве, которая должна иметь одинаковую систему наведения и тот же двигатель "Изделие 37-04". Электронно-оптическая система наведения типа DSMAC ракеты Х-59MK2, обозначенная в экспортном исполнении как ОЭ-М, обеспечивает декларируемую точность наведения 3-5 м. Х-59MK2 является разрабатываемым аналогом ракеты MBDA Storm Shadow и предназначена для поражения небольших защищенных целей с известными координатами. Статус ракеты Х-59МК2 неясен. Возможно, что это предварительное предложение, рекламируемое с целью поиска потенциального иностранного инвестора, и русской версии этой ракеты, возможно, не существует. При весе 770 кг, тактическая ракета Х-59МК2 меньше, чем Х-50, имея длину 4,2 м и квадратное сечение фюзеляжа 40 × 40 см, приспособленное для размещения во внутреннем отсеке вооружения истребителя, - например, Су-57.

Еще одна российская разработка, предназначенная для действий в условиях сильной противовоздушной обороны противника, представляет собой новую оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету, разработанную совместно головным предприятием АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Королеве и ГосМКБ "Радуга" в Дубне в рамках программы "Гиперзвуковая управляемая ракета" (ГЗУР). Военное обозначение этой ракеты до настоящего времени остается нераскрытым.

По сообщениям, ГЗУР - это ракета со скоростью М=6 и с дальностью полета в 1500 км при полете по высотному профилю. Длина ракеты составляет 6 м, а вес около 1500 кг. Как можно понять, ракета имеет главным образом противокорабельное назначение. Ракета будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем "Изделие 70", разработанным ПАО "ТМКБ "Союз" в Тураево, и оснащается комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, известной как "Грань-75", которая разрабатывается АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" в Каменске-Уральском; широкополосный пассивный канал ("Грань-75ПК") для этой головки самонаведения создается АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" (ЦКБА) в Омске. Под "Гранью-75" понимается модификация головки самонаведения "Грань-К", используемой в тактической противокорабельной ракете Х-35У.

Согласно источникам в российской промышленности, к 2020 году предполагается, что ракета ГЗУР будет серийно выпускаться темпом "до 50 изделий в год", что позволяет предположить, что в настоящее время она проходит испытания.

Комментарий Jane's

Наиболее полная информация о нынешней российской программе сверхзвукового авиационного вооружения была представлена ??бывшим главнокомандующим ВВС России генерал-полковником Александром Зелиным в лекции, произнесенной на конференции представителей авиационной промышленности в Москве в апреле 2013 года. По словам генерала-полковника Зелина, в России сейчас реализуется двухэтапная программа развития гиперзвуковых ракет. На первом этапе предусматривается разработка к 2020 году "компактной оперативно-тактической авиационной ракеты с дальностью полета 1500 км и скоростью 6 Махов"; это вышеупомянутая ГЗУР. Она должна быть дополнена в следующем десятилетии оружием со скоростью М=12, предполагающим глобальную дальность.
22.12.2017
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Страны
Россия
США
Продукция
JASSM
ПАК ФА
Ту-160
Ту-22
Ту-95
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