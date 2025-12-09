"Рустом-2" - почти полностью индийский беспилотник



БЛА Rustom-2.

Источник: militaryparitet.com БЛА Rustom-2.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - 21 декабря министр обороны Индии представила обновленную информацию о программе БЛА Rustom-2 членам парламента страны.

Министр отметила, что беспилотник является результатом работы местных инженеров, в конструкции большинство компонентов - планер, шасси, авионика, система управления полетом, линия связи, разработаны индийскими частными предприятиями. Управление программой вела государственная организация оборонных разработок DRDO. В настоящее время доводятся до нужных кондиций силовая установка, датчики и полезная нагрузка.

Беспилотник совершил первый полет в 2016 году.