"Рустом-2" - почти полностью индийский беспилотник
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БЛА Rustom-2.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - 21 декабря министр обороны Индии представила обновленную информацию о программе БЛА Rustom-2 членам парламента страны.
Министр отметила, что беспилотник является результатом работы местных инженеров, в конструкции большинство компонентов - планер, шасси, авионика, система управления полетом, линия связи, разработаны индийскими частными предприятиями. Управление программой вела государственная организация оборонных разработок DRDO. В настоящее время доводятся до нужных кондиций силовая установка, датчики и полезная нагрузка.
Беспилотник совершил первый полет в 2016 году.
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22.12.2017
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