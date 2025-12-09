Румынской армии понравились грузовики "Ивеко"
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Грузовики Iveco.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - 19 декабря итальянская компания Iveco Defence Vehicles (Iveco DV) объявила, что подписала контракт с Министерством национальной обороны Румынии на поставку 173 военных грузовиков (колесная формула 6х6), поставки будут завершены в течение 2018 года. Это еще раз свидетельствует о лидерстве Iveco DV в данной отрасли.
Автомобили, предлагаемые в качестве транспортных средство по перевозке живой силы и грузов, оснащены самовращающейся лебедкой, обладают исключительной мобильностью и способностью оказывать тактическую поддержку любой военной операции. Кроме того, они могут перевозиться транспортными самолетами C-130.
Этот контракт является результатом полной удовлетворенности клиента эксплуатацией и надежностью 57 автомобилей разных вариантов, заказанных в 2015 году (в том числе версии 8х8). С новым контрактом прочные, надежные и доверительные отношения между Министерством национальной обороны Румынии и Iveco DV еще больше укрепляются, обеспечивая лидирующее положение компании в качестве ключевого поставщика грузовых автомобилей для румынской армии.
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22.12.2017
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