Первый "Супер Геркулес" прибыл во Францию



Транспортный самолет C-130J Super Hercules.

Источник: militaryparitet.com Транспортный самолет C-130J Super Hercules.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - Согласно хорошо информированному сайту Defens'Aero, первый из четырех транспортных самолетов C-130J Super Hercules, заказанный Францией, приземлится сегодня на авиабазе BA 123 Орлеан-Брису. Самолет Lockheed Martin C-130J-30 будет эксплуатироваться в составе эскадрильи транспортной авиации 2/61 "Franche-Comt" на базе BA 105 Эвре АВ.

Французский Super Hercules оснащается дополнительным оборудованием сверх стандартных, прежде чем будет передан Французскому агентству по оборонным закупкам (DGA), чтобы обеспечить его соответствие требованиям ВВС Франции.

29 января 2016 года DGA заказало четыре новых самолета C-130J (два C-130J-30 и два KC-130J) Super Hercules по линии иностранных военных продаж правительства США на сумму 265 млн долл США, два самолета должны быть оснащены системой воздушной дозаправки.

Франция и Германия 18 октября подписали соглашение о создании совместной эскадрильи воздушного транспорта, состоящей из четырех французских и шести немецких C-130J Super Hercules, которые будут базироваться в Эвре АВ. Первоначальная оперативная готовность подразделения запланирована на 2021 год, полная на 2024 год.