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РПКСН "Тула" задерживается из-за дефектных компонентов

25.12.2017 Военный паритет 96 0
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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Тула». Источник: nationaldefense.ru.

"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - Передача ВМФ РФ атомной стратегической подводной лодки "Тула" проекта 667БДРМ (код НАТО Delta IV) перенесена с четвертого квартала 2017 года на март 2018 года. График нарушен дефектными продуктами одного из поставщиков судостроительного завода "Звездочка" (Северодвинск), где ведется ремонт субмарины. Об этом сообщил интернет-изданию FlotProm пресс-секретарь предприятия Евгений Гладышев.

"В настоящее время подводная лодка проходит морские испытания. График нарушен, потому что мы получили некачественные компоненты основного оборудования. Перепланирование графика передачи лодки во флот было согласовано с Министерством обороны", сказал Гладышев. Представитель "Звездочка" не уточнил, какие компоненты оказались некачественными и кто их изготовил.

Эксперт Андрей Фролов считает, что трехмесячная задержка не будет ощутимо влиять на военно-морской элемент ядерной триады. "В настоящее время на службе находятся три РПКСН куласса "Борей" пр. 955, три "Кальмар" пр. 667БДР и пять "Дельфин" пр. 667БДРМ. Мы вполне способны обеспечить морское сдерживание, если вне флота находится одна из лодок", заявил он.

"Тула" (К-114) была построена в 1987 году на производственном объединении ПО "Севмаш". В 2006 году завод "Звездочка" осуществил средний ремонт и модернизацию атомной подводной лодки. В декабре 2014 года по истечении межремонтного периода РПКСН вновь был переведен на судостроительный завод, сообщает navyrecognition.com.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-114 Тула
Компании
Звездочка
Севмаш
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
NATO
ИТ
Ядерный щит

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