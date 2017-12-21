Саперов и разведчиков оснастят "летающими металлоискателями"

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Источник: РИА Новости Сапер.Источник: РИА Новости

В войсках проходит испытания беспилотник с уникальным высокочувствительным магнитометром

Российские Инженерные войска и разведчики получат высокочувствительные "летающие металлоискатели". Это легкие беспилотные вертолеты, способные обнаруживать подземные схроны, кабели связи и взрывные устройства. Такой аппарат оснащается высокочувствительным магнитометром, позволяющим находить даже разбросанные в траве гвозди.

По оценкам экспертов, беспилотники для борьбы с минной угрозой сейчас востребованы во всем мире.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, в настоящее время "Бризы" проходят испытания. Несколько экземпляров изделия переданы в инженерно-саперные подразделения для опытной эксплуатации. Ожидается, что после необходимых доработок новые БЛА инженерной разведки будут приняты на вооружение. Также планируется, что "летающие металлоискатели" пополнят арсенал разведчиков. Они будут применяться на переднем крае и в ближайшем тылу противника для поиска замаскированных огневых точек, кабелей связи, элементов сигнализации, схронов с оружием и боеприпасами.

Согласно официальной формулировке, "Бризы" предназначены для оперативного мониторинга с воздуха больших площадей и обнаружения скрытых объектов, содержащих металл. Применительно к Инженерным войскам речь идет в первую очередь о поиске мин и самодельных взрывных устройств. Для этого БЛА оснащаются новейшей аппаратурой на основе высокочувствительных датчиков магнитного поля.

Внешне такой аппарат выглядит как радиоуправляемая модель вертолета (он без проблем умещается на школьной парте или в кузове армейского броневика "Тигр"). На торчащую с правого борта штангу крепится похожий на большую шайбу сенсор магнитометра.

Редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов рассказал "Известиям", что БЛА "Бриз" представляет собой хорошо отработанную производителем платформу. Поэтому можно предполагать высокую степень готовности комплекса.

— Что касается оснащения БЛА приборами для поиска мин, то российские разработчики следуют тут мировому тренду, — пояснил эксперт. — За рубежом стабильным спросом пользуются аппараты австрийской компании Schiebel, изначально специализировавшейся на создании миноискателей. К настоящему моменту эти БЛА, в том числе в противоминном варианте, закупили около 15 стран. Такие системы ускоряют обследование территории и при этом исключают риск для жизни саперов.

Беспилотные вертолеты-разведчики "Бриз" были разработаны АО "НПП "Радар ммс". Они уже используются гражданскими структурами для геологоразведки, а также спасателями МЧС. В дополнение к высокочувствительному металлоискателю на "Бриз" ставится оптико-электронный комплекс. При обнаружении подозрительных объектов БЛА может зависнуть поблизости и дать возможность оператору внимательно рассмотреть их.

Продолжительность работы БЛА — около полутора часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы полностью обследовать небольшой населенный пункт и его окрестности. Информация обо всех найденных предметах и их характеристиках наносится на электронную карту местности для последующей передачи саперам.

Взлетная масса "Бриза" — 37 кг, при этом он несет до 8 кг полезной нагрузки. БЛА имеет крейсерскую скорость 65 км/ч, практический радиус его действия составляет 35 км. Аппарат может подняться на высоту до 1000 м и вести разведку даже при плохой видимости. На вертолете установлен двигатель внутреннего сгорания, работающий на обычном автобензине, что позволяет быстро дозаправить БЛА в полевых условиях и снова отправить его в полет.

Николай Сурков, Алексей Рамм