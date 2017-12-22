"Оводов" вооружили "Ураном"
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МРК проекта 1234 "Овод".
Источник: commons.wikimedia.org
Отечественные корветы увеличат огневую мощь
Российский ВМФ получит в 2018 году сразу три модернизированных малых ракетных корабля (МРК) легендарного проекта 1234 "Овод". Фактически это будут новые корабли с современной двигательной установкой и комплексом высокоточного вооружения, который позволит им поражать не только морские, но и наземные цели. По оценкам экспертов, после модернизации значительно возрастет потенциал прибрежных сил ВМФ. Обновленные МРК превратятся в универсальные боевые единицы.
Как сообщили "Известиям" в главкомате ВМФ, военное ведомство реализует масштабную программу глубокой модернизации самых массовых отечественных МРК (по западной классификации приравнены к корветам) проекта 1234 "Овод". Уже в следующем году моряки получат первые три обновленных корабля: два для Тихоокеанского флота и один для Черноморского. В дальнейшем модернизацию пройдут все находящиеся в строю "Оводы".
Обновление затрагивает практически все ключевые системы МРК. Они получают новые, более экономичные и мощные двигатели, современные средства управления огнем и более эффективное вооружение. Заменяется главный калибр "Оводов" — устанавливаются комплексы "Уран" с противокорабельными ракетами (ПКР) Х-35 вместо устаревших тяжелых П-120 "Малахит".
Х-35 предназначены для уничтожения кораблей среднего водоизмещения. Их отличительная особенность — малые габариты и относительно невысокая стоимость в сочетании с высокими боевыми возможностями. В результате модернизации огневая мощь корветов резко возрастет. Обновленные "Оводы" будут нести до 16 ПКР вместо прежних шести — по две счетверенные пусковые установки с каждого борта. По мощи залпа ветераны превзойдут даже новейшие корветы проекта 20380.
Также будет модернизирован штатный зенитный ракетный комплекс "Оса-М". Он используется для борьбы не только с летательными аппаратами и ракетами на высотах до 5 тыс. м, но и с небольшими надводными целями.
Ранее "Известия" сообщали об установке на "Оводы" уникальной системы управления артиллерийским огнем (СУАО) "Багира". За счет мощного вычислительного комплекса и современных средств обнаружения она обеспечивает почти мгновенное поражение целей в автоматическом режиме и с минимальным расходом боеприпасов.
По мнению военно-морского эксперта Дмитрия Болтенкова, модернизация и продление срока службы "Оводов" — абсолютно оправданное и рациональное решение.
— Это удачные корабли, и морякам они нравятся, но нужно современное вооружение, — отметил специалист. — Ракеты "Малахит" давно уже устарели, а "Уран" — современная дальнобойная система. Наша промышленность уже имеет опыт модернизации МРК проекта 1234 для ВМС Алжира. Схема хорошо отработана. В результате модернизации боевая мощь "Оводов" вырастет в 2,5 раза.
Дмитрий Болтенков предположил, что обновленные "Оводы" будут как защищать побережье России, так и действовать в Средиземном море.
— Это, по сути, хорошо вооруженный ракетный катер, а после модернизации он сможет работать и по целям на суше, — отметил эксперт. — Изначально проект 1234 предназначался для операций в ближней морской зоне. В советское время их также активно использовали в Средиземном море как этакую "мухобойку для авианосцев".
Сейчас в российском Военно-морском флоте насчитывается более десятка МРК "Овод". На Черноморском флоте они входят в состав 41-й бригады ракетных кораблей. На Северном флоте — подчиняются 7-й бригаде охраны водного района. Больше всего "Оводов" на Балтийском и Тихоокеанском флотах.
Николай Сурков, Алексей Рамм
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21.12.2017
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просто экспл
3943
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№2
22.12.2017 04:59
Цитата, Восход сообщ. №1
карманный крейсер... А поставить на него 8 Ониксов ума не хватило?а че сразу не Булаву или Лайнер ?
в 2 раза длиннее , в 6.5 раз тяжелее .
(малахитов там 6 , а не 8).
и еще не факт что стартанет с этого кораблика .
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Восход
13488
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№3
22.12.2017 05:50
Цитата, просто экспл сообщ. №2
и еще не факт что стартанет с этого кораблика .Учите матчасть, Уважаемый.
Подойти с 16-ю Уранами к защищенной цели на дистанцию 130 км у них не будет никаких шансов. Собственно, как немного шансов и у самих дозвуковых уранов прорваться через корабельное ПВО
Цитата, q
Также будет модернизирован штатный зенитный ракетный комплекс "Оса-М"В чем заключается суть данной модернизации? В повышении канальности? Скорострельности? Увеличении зон поражения?
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штурм
3295
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№4
22.12.2017 10:04
Цитата, Восход сообщ. №3
Подойти с 16-ю Уранами к защищенной цели на дистанцию 130 км у них не будет никаких шансов.
Новые Ураны на 260 км летают, а работать они будут главным образом по береговым целям не дорогими КР.
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Восход
13488
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№5
22.12.2017 10:11
Цитата, штурм сообщ. №4
Новые Ураны на 260 км летают, а работать они будут главным образом по береговым целям не дорогими КР.Новые, это удлиненные для береговых установок?:-)
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Сергей-82
11170
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№6
22.12.2017 10:20
Цитата, Восход сообщ. №5
Новые, это удлиненные для береговых установок?:-)Нет,для всех(авиация,НК,БРК),уважаемый ash говорил об этом и где то на плакате КТРВ проскакивала что даже не 260,а 300км.
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ash
3584
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№7
22.12.2017 13:38
Цитата, Восход сообщ. №5
Новые, это удлиненные для береговых установок?:-)))) "Удлинение" - читай "ускоритель" - там работает всего 3 секунды, дальше маршевый.
Ракета проверена в Сирии по наземке. Причём без относительно дорогой, но хорошей "головы". С "головой" она бьёт по подвижным целям. Поищите в инете ролики от КТРВ. На одном из них маленький отрывок видео с испытаний.
Есть мнение (профессиональное, а не "экспердное"), что при улучшении нескольких элементов изд. 07, можно ещё немного дальность поднять.;) Собственно, этим и занимаемся потихонечку.
Цитата, q
Собака лает, караван идёт. (С)
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Krug78
125
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№8
22.12.2017 14:18
Цитата, Восход
А поставить на него 8 Ониксов ума не хватило?Что уж Ониксы, давайте сразу Циркон поставим, и ждать вроде не долго.
Хорошая новость, еще бы на все БПК по две установки бы прикрутили хотя бы.
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forumow
3978
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№9
22.12.2017 14:19
Цитата, ash сообщ. №7
Ракета проверена в Сирии по наземке.В Сирии "Бастионы" - "Ониксами" били по наземке. "Уранов" (Х-35) не помню там...
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ash
3584
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№10
22.12.2017 14:27
Цитата, forumow сообщ. №9
"Уранов" (Х-35) не помню там...) Вот здесь уже обсуждалось: https://vpk.name/news/195959_morskih_i_vozdushnyih_ubiic_obedinili.html#m391177
Цитата, q
Как рассказали "Известиям" в военном ведомстве, решение о включении Х-35У в штатное вооружение истребителя Су-35 было принято в начале сентября. Оно стало итогом боевых испытаний ракеты в Сирии, которые прошли летом этого года. В ходе работ были внесены изменения в программное обеспечение и элементы конструкции ракет и новейших истребителей. Это позволило полностью совместить Х-35 и Су-35.
Цитата, q
— С появлением в составе вооружения унифицированной крылатой ракеты Су-35С сможет с одинаковой эффективностью поражать практически весь спектр целей, начиная от кораблей и заканчивая укреплениями и бронетехникой противника, — рассказал Вадим Козюлин. — Главное достоинство ракеты Х-35У в пассивной головке самонаведения. В отличие от обычных активных она не сканирует пространство, а ловит излучение атакуемого объекта. Это позволяет ракете, не обнаруживая себя, миновать систему ПВО и точно поразить заданную цель.
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