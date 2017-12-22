"Оводов" вооружили "Ураном"



МРК проекта 1234 "Овод".

Источник: commons.wikimedia.org МРК проекта 1234 "Овод".Источник: commons.wikimedia.org

Отечественные корветы увеличат огневую мощь

Российский ВМФ получит в 2018 году сразу три модернизированных малых ракетных корабля (МРК) легендарного проекта 1234 "Овод". Фактически это будут новые корабли с современной двигательной установкой и комплексом высокоточного вооружения, который позволит им поражать не только морские, но и наземные цели. По оценкам экспертов, после модернизации значительно возрастет потенциал прибрежных сил ВМФ. Обновленные МРК превратятся в универсальные боевые единицы.

Как сообщили "Известиям" в главкомате ВМФ, военное ведомство реализует масштабную программу глубокой модернизации самых массовых отечественных МРК (по западной классификации приравнены к корветам) проекта 1234 "Овод". Уже в следующем году моряки получат первые три обновленных корабля: два для Тихоокеанского флота и один для Черноморского. В дальнейшем модернизацию пройдут все находящиеся в строю "Оводы".

Обновление затрагивает практически все ключевые системы МРК. Они получают новые, более экономичные и мощные двигатели, современные средства управления огнем и более эффективное вооружение. Заменяется главный калибр "Оводов" — устанавливаются комплексы "Уран" с противокорабельными ракетами (ПКР) Х-35 вместо устаревших тяжелых П-120 "Малахит".

Х-35 предназначены для уничтожения кораблей среднего водоизмещения. Их отличительная особенность — малые габариты и относительно невысокая стоимость в сочетании с высокими боевыми возможностями. В результате модернизации огневая мощь корветов резко возрастет. Обновленные "Оводы" будут нести до 16 ПКР вместо прежних шести — по две счетверенные пусковые установки с каждого борта. По мощи залпа ветераны превзойдут даже новейшие корветы проекта 20380.

Также будет модернизирован штатный зенитный ракетный комплекс "Оса-М". Он используется для борьбы не только с летательными аппаратами и ракетами на высотах до 5 тыс. м, но и с небольшими надводными целями.

Ранее "Известия" сообщали об установке на "Оводы" уникальной системы управления артиллерийским огнем (СУАО) "Багира". За счет мощного вычислительного комплекса и современных средств обнаружения она обеспечивает почти мгновенное поражение целей в автоматическом режиме и с минимальным расходом боеприпасов.

По мнению военно-морского эксперта Дмитрия Болтенкова, модернизация и продление срока службы "Оводов" — абсолютно оправданное и рациональное решение.

— Это удачные корабли, и морякам они нравятся, но нужно современное вооружение, — отметил специалист. — Ракеты "Малахит" давно уже устарели, а "Уран" — современная дальнобойная система. Наша промышленность уже имеет опыт модернизации МРК проекта 1234 для ВМС Алжира. Схема хорошо отработана. В результате модернизации боевая мощь "Оводов" вырастет в 2,5 раза.

Дмитрий Болтенков предположил, что обновленные "Оводы" будут как защищать побережье России, так и действовать в Средиземном море.

— Это, по сути, хорошо вооруженный ракетный катер, а после модернизации он сможет работать и по целям на суше, — отметил эксперт. — Изначально проект 1234 предназначался для операций в ближней морской зоне. В советское время их также активно использовали в Средиземном море как этакую "мухобойку для авианосцев".

Сейчас в российском Военно-морском флоте насчитывается более десятка МРК "Овод". На Черноморском флоте они входят в состав 41-й бригады ракетных кораблей. На Северном флоте — подчиняются 7-й бригаде охраны водного района. Больше всего "Оводов" на Балтийском и Тихоокеанском флотах.

Николай Сурков, Алексей Рамм