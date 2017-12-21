Военные микро-дроны защитили от помех



Военнослужащий ВС РФ.

Источник: РИА Новости/Виталий Тимкив Военнослужащий ВС РФ.Источник: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российские разработчики создали для роботов сверхкомпактную систему защищенной связи

Российские боевые микро-роботы и миниатюрные беспилотники нового поколения (размер — не более нескольких десятков сантиметров) будут оснащены отечественной системой цифровой связи и передачи видео "Ресет". При массе всего 30 г она позволяет не только управлять дроном, но и принимать защищенный видеосигнал в высоком разрешении на расстоянии до 1 км. Новинка уже прошла испытания в Сирии в составе комплекса разминирования "Уран-6" и саперной системы "Скарабей". По мнению экспертов, надежный канал связи позволит создать новое поколение роботизированных систем класса "микро".

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, "Ресет" признана пригодной для оснащения военных миниатюрных роботизированных комплексов. Опытная партия — уже в производстве, эти устройства предназначены для использования в составе ряда малогабаритных роботов и микро-БЛА.

В компании СЕТ-1 (разработчик и производитель новинки) "Известиям" пояснили, что "Ресет" прошел испытания в Сирии в составе тяжелого роботизированного комплекса разминирования "Уран-6" и колесного разведывательного мини-робота "Скарабей". В 2018 году планируется использовать "Ресет" в еще одном мини-разведчике — под названием "Сфера". Это робот-шар, предназначенный для обследования тоннелей и закрытых помещений. Модернизация позволит увеличить дальность действия и время работы аппарата, значительно повысится качество видеоизображения.

"Ресет" — это микросхема массой меньше 30 г. При этом изделие обеспечивает полноценный защищенный радиоканал высокой пропускной способности. Оператор дрона получает картинку в режиме реального времени в формате Full HD. В городе "Ресет" обеспечивает передачу на расстояние до 400 м. В лесу этот показатель вырастает до 1 км.

Сигнал системы невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы или взломать. Высокий уровень защищенности достигается благодаря специальному режиму передачи информации (сигнал шифруется с помощью алгоритма смены частотного диапазона) и изменению диаграммы направленности антенн.

— Создание миниатюрного защищенного канала для беспилотников — настоящий инженерный прорыв, — рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — Сейчас в войсках используется всё больше маленьких беспилотников. Дешевизна дает возможность их использования в нижнем тактическом звене, на уровне взвода и роты. Но разместить на них надежные средства шифрования — это всегда было проблемой.

По словам эксперта, 30-граммовое устройство связи, в котором есть микропроцессор, осуществляющий шифрование, — это серьезное научное достижение.

— Защищенный канал передачи информации — это главное отличие военного беспилотника от гражданского, — добавил Антон Лавров. — Даже у самых маленьких армейских беспилотников должна быть надежная связь, тогда его не сможет подслушать или перехватить противник. Это позволит аппарату действовать в условиях радиоэлектронного противодействия.

Одно из самых важных преимуществ мини- и микро-БЛА — малозаметность. Они способны выполнять разведывательные задачи, оставаясь необнаруженными, их не могут засечь радары ПВО и наземные РЛС, запрограммированные на захват более крупных воздушных аппаратов. Во многих странах ведутся работы по созданию малоразмерных БЛА. Опытные образцы уже испытываются военными в США и Великобритании.

Александр Круглов, Алексей Рамм