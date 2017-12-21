Психологический рубеж



Украинские военные.

Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский Украинские военные.Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Одобрение администрацией президента Трампа разрешения на поставку министерству обороны Украины крупнокалиберных снайперских винтовок Barret M107A1 станет знаковым явлением. Оно скажется на российско-американских отношениях и, конечно, на дальнейшей судьбе конфликта на востоке Украины.

За оружием новое руководство Украины обратилось к США сразу же после крымских событий, еще в марте 2014 года. В какой-то момент в Киеве надеялись даже на полное перевооружение нескольких бригад ВДВ страны. Правда, это потребовало бы миллиардных вложений со стороны США. Но на фоне заключения Минских мирных соглашений украинским мечтам об оружии не было суждено сбыться. Воздержались от его поставок даже практически все страны НАТО. Украине удалось лишь разжиться старым стрелковым оружием из прибалтийских государств и боеприпасами из Восточной Европы.

Режим коммерческого экспорта стрелкового оружия из США гораздо более мягкий, чем для серьезных вооружений. Пользуясь этим, украинским силовым структурам уже удавалось приобрести в 2014–2015 годах небольшие партии винтовок Barret М82 и М107 для оснащения нацгвардии Украины. Но сейчас речь впервые идет об одобренной на высшем уровне такой крупной поставке непосредственно для армии страны.

Нужно отметить, что "негласное эмбарго" на поставки летальных вооружений Украине еще при предыдущей администрации держалось на личном решении президента Обамы. Идея поставлять Киеву оружие имела множество противников, особенно в конгрессе и Пентагоне. Военная помощь США до сих пор оставалась нелетальной и имела ограниченные масштабы, хотя и измерялась сотнями миллионов долларов в год.

Непосредственно на вооружения из них пришлось сравнительно немного. За время конфликта на востоке Украины через механизм Foreign Military Sales министерство обороны США предоставило Киеву две сотни автомобилей Humvee бронированных и небронированных модификаций. Помимо этого украинские войска получили защищенные цифровые средства связи компании Harris Corp., 72 беспилотника Raven RQ-11B от Aerovironment и артиллерийские радары компании Raytheon. Эти "оборонительные" вооружения сразу же были использованы Украиной на фронте. Там же немедленно окажутся и одобренные снайперские винтовки, которые украинские военные обязательно опробуют на противнике вне зависимости от любых перемирий и мирных соглашений.

Может показаться, что одобрение Трампом вместо запрошенных ПТРК и тяжелых вооружений всего лишь поставки снайперских винтовок является своеобразной уступкой Москве, компромиссом между сторонниками вооружения Украины до зубов и теми, кто следует принципу сдержанности. С технической точки зрения, конечно, получение украинской армией даже крупной партии Barret не сможет кардинально изменить ситуацию на линии столкновения или защитить Украину от мифической "российской агрессии".

Но официальный Киев и фракция "ястребов" в Вашингтоне не скрывают, что этот контракт стал важным психологическим рубежом, Рубиконом, после которого добиться поставок других вооружений будет уже проще, и торжествуют победу.

Открытая "накачка" страны иностранными летальными вооружениями, вне всяких сомнений, ободрит правительство и вооруженные силы Украины и может подтолкнуть их на неразумные решения. Сценарий быстрой военной победы по-прежнему является для них гораздо более предпочтительным, чем исполнение условий Минских соглашений. Не приходится после этого ожидать от украинской стороны прекращения обстрелов, диверсионных действий и "ползучего наступления". Сегодня именно это служит главным раздражающим фактором, препятствующим достижению прочного перемирия в зоне конфликта.

Неверно интерпретированные бывшим президентом Грузии сигналы о поддержке Запада толкнули его в 2008 году на военную авантюру в Южной Осетии, плохо закончившуюся для его страны. Нельзя исключать повторения подобной ситуации и с Украиной. С российской стороны неоднократно звучали намеки, что любые попытки поддержанной зарубежными силами Украины отбросить Минские договоренности и решить конфликт военным путем просто недопустимы. И никакая поддержка оружием со стороны США не может изменить эту ситуацию.

США публично декларируют, что Россия является стороной конфликта на Украине. Поэтому американское руководство исходит из того, что любая поставка вооружений Украине — это вызов Москве. При этом не понимая (или просто не желая понимать), что снабжение Киева летальным оружием означает, что сами США из стороннего наблюдателя и потенциального миротворца становятся стороной этого вооруженного конфликта.

В любом случае понятно, что новое безрассудное решение Белого дома не будет способствовать нормализации жизни гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения или вести к заморозке, а в перспективе и разрешению конфликта. А ведь каждая новая смерть и каждый день, на который задержалось выполнение мирного договора, делают надежду на реинтеграцию Донбасса с Украиной все более призрачной.

Автор — военный эксперт

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