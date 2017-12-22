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Германия осталась без подводных лодок

22.12.2017 Российская газета 501 1
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ПЛ U-35
Немецкая подводная лодка U-35.
Источник: German Navy

Армия Германии осталась без подводных лодок. Получила повреждение последняя из рабочих субмарин U-35. Она находится в ремонте, сообщил Scout.

В середине октября 2017 года подводная лодка U-35 выполняла маневр недалеко от норвежского побережья, врезалась в скалу и получила повреждения рулей. Для ремонта лодку доставили в Киль. Из-за этого ЧП экипаж субмарины пропустил международные учения в проливе Скагеррак.

По официальным данным, в составе немецких ВМС шесть подводных лодок типа 212А, спущенных на воду с 2005 по 2016 годы. Это дизель-электрические многоцелевые субмарины. Они имеют воздушно-независимые двигатели и корпус из армированного стеклопластика, экипажи могут находиться под водой более двух недель. Но на самом деле все лодки находятся в нерабочем состоянии.

Как сообщает издание, подводная лодка U-31 в ремонте уже три года и срок ее ввода в строй постоянно сдвигается - необходимы месяцы для испытаний. U-32 получила повреждения также на пути в Норвегию, U-33 находится на техническом обслуживании, U-34 ждет очереди на сервис. Самая новая подводная лодка U-36 введена в эксплуатацию 10 октября 2017 года, но не войдет в боевой строй флота как минимум до мая 2018-го.

Как считают военные эксперты Германии, причина в том, что в стране прекратили поддерживать комплексные поставки запасных частей, и вместо закупки новых деталей специалисты вынуждены снимать их с других подводных лодок, делая и их нерабочими. Так что на сегодняшний день на бумаге подводные лодки в Германии есть, а на самом деле их нет.


Светлана Цыганкова
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Проекты
212 ДЭПЛ
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1993
№1
22.12.2017 15:29
Куда катится мир? Германия осталась без подводного флота, Великобритания без надводного. 8)
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