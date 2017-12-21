У России есть долгосрочная стратегия военного присутствия в Средиземном море - Саблин



Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.

Источник: Erne / forums.airbase.ru Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.Источник: Erne / forums.airbase.ru

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Создание полноценной базы ВМФ РФ в Тартусе обрушивает планы НАТО, альянс еще до начала сирийского кризиса делал все, чтобы избавиться даже от ограниченного присутствия России на Средиземноморье, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", координатор группы дружбы Госдумы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"Создание полноценной военно-морской базы вместо маленького пункта материально-технического обеспечение ВМФ говорит о том, что у России есть долгосрочная стратегия военного присутствия в Средиземном море", - сказал Д.Саблин в четверг.

Он отметил, что "на Западе привыкли считать Средиземное море внутренним морем НАТО".

"Руководители Сирии рассказывали мне о том, как за несколько лет до войны представители запада "выкручивали" им руки с тем, чтобы избавиться даже от ограниченного присутствия России на Средиземноморье. "Они хотят, чтобы вашим морякам в этом море негде было бы получить глоток воды", эмоционально говорили сирийцы", - сказал Д.Саблин.

"Теперь Россия, как говорил поэт, твердой ногой встала и у этого моря", добавил парламентарий.

По его словам у РФ в Тартусе "отличная база, которая растет и расширяется".

Госдума в четверг ратифицировала российско-сирийское соглашение о расширении территории базы ВМФ РФ в Тартусе.

Соглашение между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму 13 декабря.

Оно было подписано в Дамаске 18 января 2017 года.

Ранее в этом году информированный источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют пункт ВМФ РФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам.

"Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера", - сказал источник.

По его словам, для этого в порту Тартус углубят и расширят фарватер. "В дальнейшем на территории, находящейся в пользовании ВМФ России, будут построены два новых пирса, предназначенных для швартовки кораблей водоизмещением свыше 10 тыс. тонн, а также комплекс жилых и административных зданий", - сказал источник.

По его словам, в настоящее время в Тартусе корабли первого ранга остаются на внешнем рейде, а их обслуживание и заправка производится с привлечением судов вспомогательного флота.

Собеседник "Интерфакса" сказал, что прикрытие с воздуха и моря базы ВМФ в Тартусе обеспечивается зенитными ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами.

Российские корабли останутся в Средиземном море на фоне сокращения группировки в Сирии, сообщил в декабре информированный собеседник "Интерфакса".

В Средиземном море действует российская эскадра. В ее составе около 10 кораблей и судов. В частности, постоянное оперативное соединение ВМФ РФ включает корабли и подлодки, которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр".

В Генштабе РФ заявляли, что после сокращения военной группировки в Сирии останется авиабазы Хмеймим, база ВМФ в Тартусе, центр по примирению.