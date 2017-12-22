Первый российский авиадвигатель большой тяги будет сертифицирован в 2025 году - разработчик
|
|
Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.
Источник: http://infreactor.org/
Авиационный двигатель тягой порядка 35 тонн, который разрабатывается в России, планируется сертифицировать в 2025 году, сообщили "Интерфаксу-АВН" в четверг в пресс-службе компании "ОДК-Авиадвигатель".
"В 2025 году планируется сертифицировать в России первый авиадвигатель большой тяги ПД-35, который будет строиться полностью из отечественных материалов и по отечественным технологиям", - информирует пресс-служба.
Как сообщалось, в 2016 году было принято решение по разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн. Он необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных авиалайнерах и мощных военно-транспортных самолетах. 23 сентября текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно.
"Мы договариваемся таким образом: в аварийном порядке, так скажем, мы профинансировали эти расходы из Роснефтегаза до 2018 года включительно, а 2019-2020 должны быть профинансированы из бюджета, и с Минфином я на этот счет договорюсь", - сказал В.Путин в ходе встречи с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым.
Глава государства назвал эту работу одним из приоритетов. "Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать все за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем", - сказал В.Путин.
В "ОДК-Авиадвигателе" отмечают, что "на базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до тяги на взлете до 50 т".
По данным предприятия, "общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд. рублей. В отличие от прежних программ создания авиадвигателей, впервые в эту сумму входят и затраты на капитальное строительство".
"Затраты на капстроительство необходимы в связи с новизной проекта двигателя. При создании авиадвигателя ПД-14 можно было обойтись модернизацией уже существующей производственной и испытательной базой. Однако для создания и производства семейства ПД-35 необходимо строить практически новое производство, а также новую испытательную базу", - информирует пресс-служба.
Здесь также полагают, что "создание новой производственно-испытательной базы под двигатель ПД-35 станет новой точкой роста не только для "пермского куста" авиадвигатестроения, но и для всей этой отрасли в целом".
Ранее сообщалось, что в реализации программы создания ПД-35 заинтересованы российские военные. Командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов на авиасалоне "МАКС-2017" отметил, что на вооружении российской армии стоят "сверхтяжелые, стратегические самолеты, которым требуется более мощный двигатель". "Поэтому в перспективе мы очень ждем новый ПД-35 с повышенной тягой, подходящий для таких машин", - сказал военачальник.
Также двухконтурный турбореактивный двигатель сверхбольшой тяги ПД-35 планируется установить на перспективный китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который сейчас имеет рабочее обозначение C929.
Были сообщения, что в рамках работ над ПД-35 предполагается масштабировать газогенератор от ПД-14 для среднемагистрального перспективного самолета МС-21 разработки и производства корпорации "Иркут".
АО "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь) входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.
|
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.12.2017 Тяга на большие деньги
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
11.09.2012 «Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
15.12.2009 Когда время дороже денег
19.07.2017 Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
10.01.2017 Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
05.08.2016 Юрий Слюсарь о проектах ОАК
16.03.2016 «Порой они возвращаются» - Ил-96-400М
|
Алексей60
2337
|
№1
22.12.2017 06:37
А что нам тогда Гордин недавно рассказывал?
Цитата, q
"В настоящее время ПД-35 находится в стадии научно-исследовательских разработок. В ближайшие шесть лет будет создан необходимый научно-технический задел для начала опытно-конструкторских работ"
|
+2Сообщить модератору
|
Дмитрий В.
380
|
№2
22.12.2017 15:02
Цитата, q
Были сообщения, что в рамках работ над ПД-35 предполагается масштабировать газогенератор от ПД-14 для среднемагистрального перспективного самолета МС-21 разработки и производства корпорации "Иркут".Надеюсь, в этот раз все же редуктор поставят, не забудут.
А то читаешь в интернете "охи" и "ахи" наших "генеральных" про PW1400: "...ну он же с редуктором " , "...совсем другой уровень". Можно подумать им что то мешало в свой ПД-14 редуктор поставить.
Получили изделие ПД-14 с повышенными финансовыми рисками.
|
0Сообщить модератору
|
Stanislav228
292
|
№3
22.12.2017 15:55
Цитата, q
Надеюсь, в этот раз все же редуктор поставят, не забудут
Цитата, q
"Мы абсолютно убеждены, что никаких перспектив у редукторной схемы в этом классе нет, - считает Александр Иноземцев. - Мощность, которая передаётся от турбины низкого давления к вентилятору - более 50 МВт, даже редуктор с КПД 99,99 будет вырабатывать столько тепла, что непонятно куда его отводить" "Мы абсолютно убеждены, что никаких перспектив у редукторной схемы в этом классе нет, - считает Александр Иноземцев. - Мощность, которая передаётся от турбины низкого давления к вентилятору - более 50 МВт, даже редуктор с КПД 99,99% будет вырабатывать столько тепла, что непонятно куда его отводить"(с) - А. А. Иноземцев, журнал взлёт, май 2016
Цитата, q
А то читаешь в интернете "охи" и "ахи" наших "генеральных" про PW1400: "...ну он же с редуктором " , "...совсем другой уровень".Каких генеральных? Вот выше было указано мнение одного генерального, как раз того, который ПД-35 делает. А Вы кого имели в виду?
Цитата, q
Можно подумать им что то мешало в свой ПД-14 редуктор поставить.Вот если бы поставили редуктор - тогда бы получили изделие ПД-14 с повышенными финансовыми рисками. А помешал, по-видимому, здравый смысл. Точно так же, как и разработчикам LEAP
|
0Сообщить модератору