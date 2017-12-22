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Первый российский авиадвигатель большой тяги будет сертифицирован в 2025 году - разработчик

22.12.2017 Интерфакс-АВН 1223 3
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ПД-35
Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.
Источник: http://infreactor.org/

Авиационный двигатель тягой порядка 35 тонн, который разрабатывается в России, планируется сертифицировать в 2025 году, сообщили "Интерфаксу-АВН" в четверг в пресс-службе компании "ОДК-Авиадвигатель".

"В 2025 году планируется сертифицировать в России первый авиадвигатель большой тяги ПД-35, который будет строиться полностью из отечественных материалов и по отечественным технологиям", - информирует пресс-служба.

Как сообщалось, в 2016 году было принято решение по разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн. Он необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных авиалайнерах и мощных военно-транспортных самолетах. 23 сентября текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно.

"Мы договариваемся таким образом: в аварийном порядке, так скажем, мы профинансировали эти расходы из Роснефтегаза до 2018 года включительно, а 2019-2020 должны быть профинансированы из бюджета, и с Минфином я на этот счет договорюсь", - сказал В.Путин в ходе встречи с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым.

Глава государства назвал эту работу одним из приоритетов. "Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать все за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем", - сказал В.Путин.

В "ОДК-Авиадвигателе" отмечают, что "на базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до тяги на взлете до 50 т".

По данным предприятия, "общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд. рублей. В отличие от прежних программ создания авиадвигателей, впервые в эту сумму входят и затраты на капитальное строительство".

"Затраты на капстроительство необходимы в связи с новизной проекта двигателя. При создании авиадвигателя ПД-14 можно было обойтись модернизацией уже существующей производственной и испытательной базой. Однако для создания и производства семейства ПД-35 необходимо строить практически новое производство, а также новую испытательную базу", - информирует пресс-служба.

Здесь также полагают, что "создание новой производственно-испытательной базы под двигатель ПД-35 станет новой точкой роста не только для "пермского куста" авиадвигатестроения, но и для всей этой отрасли в целом".

Ранее сообщалось, что в реализации программы создания ПД-35 заинтересованы российские военные. Командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов на авиасалоне "МАКС-2017" отметил, что на вооружении российской армии стоят "сверхтяжелые, стратегические самолеты, которым требуется более мощный двигатель". "Поэтому в перспективе мы очень ждем новый ПД-35 с повышенной тягой, подходящий для таких машин", - сказал военачальник.

Также двухконтурный турбореактивный двигатель сверхбольшой тяги ПД-35 планируется установить на перспективный китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который сейчас имеет рабочее обозначение C929.

Были сообщения, что в рамках работ над ПД-35 предполагается масштабировать газогенератор от ПД-14 для среднемагистрального перспективного самолета МС-21 разработки и производства корпорации "Иркут".

АО "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь) входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.
21.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Алексей60
2337
№1
22.12.2017 06:37
А что нам тогда Гордин недавно рассказывал?
Цитата, q
"В настоящее время ПД-35 находится в стадии научно-исследовательских разработок. В ближайшие шесть лет будет создан необходимый научно-технический задел для начала опытно-конструкторских работ"
+2
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RU
Дмитрий В.
380
№2
22.12.2017 15:02
Цитата, q
Были сообщения, что в рамках работ над ПД-35 предполагается масштабировать газогенератор от ПД-14 для среднемагистрального перспективного самолета МС-21 разработки и производства корпорации "Иркут".
Надеюсь, в этот раз все же редуктор поставят, не забудут.
А то читаешь в интернете "охи" и "ахи" наших "генеральных" про PW1400: "...ну он же с редуктором "  , "...совсем другой уровень". Можно подумать им что то мешало в свой ПД-14 редуктор поставить.
Получили изделие ПД-14 с повышенными финансовыми рисками.
0
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RU
Stanislav228
292
№3
22.12.2017 15:55
Цитата, q
Надеюсь, в этот раз все же редуктор поставят, не забудут

Цитата, q
"Мы абсолютно убеждены, что никаких перспектив у редукторной схемы в этом классе нет, - считает Александр Иноземцев. - Мощность, которая передаётся от турбины низкого давления к вентилятору - более 50 МВт, даже редуктор с КПД 99,99 будет вырабатывать столько тепла, что непонятно куда его отводить" "Мы абсолютно убеждены, что никаких перспектив у редукторной схемы в этом классе нет, - считает Александр Иноземцев. - Мощность, которая передаётся от турбины низкого давления к вентилятору - более 50 МВт, даже редуктор с КПД 99,99% будет вырабатывать столько тепла, что непонятно куда его отводить"
(с) - А. А. Иноземцев, журнал взлёт, май 2016

Цитата, q
А то читаешь в интернете "охи" и "ахи" наших "генеральных" про PW1400: "...ну он же с редуктором "  , "...совсем другой уровень".
Каких генеральных? Вот выше было указано мнение одного генерального, как раз того, который ПД-35 делает. А Вы кого имели в виду?

Цитата, q
Можно подумать им что то мешало в свой ПД-14 редуктор поставить.
Получили изделие ПД-14 с повышенными финансовыми рисками
Вот если бы поставили редуктор - тогда бы получили изделие ПД-14 с повышенными финансовыми рисками. А помешал, по-видимому, здравый смысл. Точно так же, как и разработчикам LEAP
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