Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рособоронэкспорт получил премии "Золотая идея" в трех номинациях

22.12.2017 ОАО "Рособоронэкспорт" 887 0
0
Понравилась новость?
 0
Dubai Airshow 2015
Посетители у стенда российской компании "Рособоронэкспорт" на выставке Dubai Airshow 2015.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Работники АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) стали лауреатами 17-й Национальной премии "Золотая идея" в трех номинациях по итогам 2016 года.

Первое место в номинации "Лучшее предприятие-соисполнитель" присуждено авторскому коллективу из 7 представителей нескольких подразделений Рособоронэкспорта за работу "Создание нормативной справочной базы данных внешнеторговых цен на поставляемую на экспорт продукцию военного назначения субъектами ВТС".

Премию в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" получил работник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ Александр Стружанов. Он принял участие в проекте "Разработка и постройка четырех фрегатов проекта 11661 "Гепард-3.9" авторского коллектива АО "Зеленодольское ПКБ". Продукция была успешно поставлена иностранному заказчику.

Кроме того, премии "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества" удостоился работник Департамента маркетинговой деятельности Максим Рубцов.

"Поздравляю всех лауреатов с заслуженной победой, которая стала признанием ваших трудов на ниве военно-технического сотрудничества. Горжусь тем, что Рособоронэкспорту каждый год стабильно присуждается несколько наград "Золотой идеи". Номинации, где побеждают наши работники, показывают, что компания признается лучшей не только в своем основном кластере - продвижении и экспорте продукции военного назначения за рубеж, но также в производственных и инженерных вопросах. Это очень позитивные новости и маркер того, что мы очень внимательно относимся к своим контрактам на всех этапах - от начала производства до окончательной реализации. Инозаказчики особо ценят такой ответственный подход к бизнесу", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Ежегодная Национальная премия "Золотая идея" учреждена в 2001 году Комитетом по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации. Основными целями учреждения премии являются стимулирование экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции, а также повышение эффективности ВТС Российской Федерации с иностранными государствами.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "Рособоронэкспорт"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гепард 3.9
Ми-17
Компании
ЗПКБ ОАО
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
11661 Гепард

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 17:30
  • 114
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 23.12 17:30
  • 9
F-35. Южная Корея может купить больше
  • 23.12 17:26
  • 11
Винтокрылый страж: улучшенная версия
  • 23.12 17:17
  • 57
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 23.12 17:09
  • 5707
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 16:57
  • 33
Су-57 поднялся выше "Раптора"
  • 23.12 16:43
  • 34
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 23.12 16:15
  • 106
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 23.12 15:51
  • 59
Крутое пике российской промышленности
  • 23.12 15:48
  • 1
Не поддаваясь на провокации. Как Россия ответит на новую гонку вооружений
  • 23.12 14:08
  • 5
Россия предоставит Турции кредит на оплату части контракта по С-400
  • 23.12 14:06
  • 2
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 23.12 13:13
  • 17
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 23.12 12:58
  • 4
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 23.12 11:28
  • 15
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы