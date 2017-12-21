Рособоронэкспорт получил премии "Золотая идея" в трех номинациях



Посетители у стенда российской компании "Рособоронэкспорт" на выставке Dubai Airshow 2015.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Посетители у стенда российской компании "Рособоронэкспорт" на выставке Dubai Airshow 2015.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Работники АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) стали лауреатами 17-й Национальной премии "Золотая идея" в трех номинациях по итогам 2016 года.

Первое место в номинации "Лучшее предприятие-соисполнитель" присуждено авторскому коллективу из 7 представителей нескольких подразделений Рособоронэкспорта за работу "Создание нормативной справочной базы данных внешнеторговых цен на поставляемую на экспорт продукцию военного назначения субъектами ВТС".

Премию в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" получил работник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ Александр Стружанов. Он принял участие в проекте "Разработка и постройка четырех фрегатов проекта 11661 "Гепард-3.9" авторского коллектива АО "Зеленодольское ПКБ". Продукция была успешно поставлена иностранному заказчику.

Кроме того, премии "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества" удостоился работник Департамента маркетинговой деятельности Максим Рубцов.

"Поздравляю всех лауреатов с заслуженной победой, которая стала признанием ваших трудов на ниве военно-технического сотрудничества. Горжусь тем, что Рособоронэкспорту каждый год стабильно присуждается несколько наград "Золотой идеи". Номинации, где побеждают наши работники, показывают, что компания признается лучшей не только в своем основном кластере - продвижении и экспорте продукции военного назначения за рубеж, но также в производственных и инженерных вопросах. Это очень позитивные новости и маркер того, что мы очень внимательно относимся к своим контрактам на всех этапах - от начала производства до окончательной реализации. Инозаказчики особо ценят такой ответственный подход к бизнесу", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Ежегодная Национальная премия "Золотая идея" учреждена в 2001 году Комитетом по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации. Основными целями учреждения премии являются стимулирование экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции, а также повышение эффективности ВТС Российской Федерации с иностранными государствами.