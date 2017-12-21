Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Объем экспорта оружия в Ирак останется на прежнем уровне, заявил Кожин

22.12.2017 РИА Новости 659 0
0
Понравилась новость?
 0
ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Ирака.
Источник: imp-navigator.livejournal.com

КУБИНКА (Московская область), 21 дек - РИА Новости. Объем экспорта российского вооружения и военной техники в Ирак в 2018 году останется на прежнем уровне, заявил журналистам в четверг помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Поставки, как были осуществлены в этом году - это танковое вооружение, противотанковые комплексы, артиллерийское вооружение, стрелковое вооружение - и есть большая заявка иракской стороны на следующий год. Сейчас конкретно обсуждаются серии и образцы вооружения… Предполагаем, что в следующем году объем будет, наверное, на уровне этого года", - сказал Кожин.

По его словам, Ирак - это давний и серьезный партнер России. При этом, находясь практически в состоянии войны на своей территории, Ирак использует очень большое количество российского вооружения.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 17:30
  • 114
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 23.12 17:30
  • 9
F-35. Южная Корея может купить больше
  • 23.12 17:26
  • 11
Винтокрылый страж: улучшенная версия
  • 23.12 17:17
  • 57
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 23.12 17:09
  • 5707
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 16:57
  • 33
Су-57 поднялся выше "Раптора"
  • 23.12 16:43
  • 34
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 23.12 16:15
  • 106
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 23.12 15:51
  • 59
Крутое пике российской промышленности
  • 23.12 15:48
  • 1
Не поддаваясь на провокации. Как Россия ответит на новую гонку вооружений
  • 23.12 14:08
  • 5
Россия предоставит Турции кредит на оплату части контракта по С-400
  • 23.12 14:06
  • 2
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 23.12 13:13
  • 17
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 23.12 12:58
  • 4
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 23.12 11:28
  • 15
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы