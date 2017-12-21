Объем экспорта оружия в Ирак останется на прежнем уровне, заявил Кожин



Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Ирака.

Источник: imp-navigator.livejournal.com Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Ирака.Источник: imp-navigator.livejournal.com

КУБИНКА (Московская область), 21 дек - РИА Новости. Объем экспорта российского вооружения и военной техники в Ирак в 2018 году останется на прежнем уровне, заявил журналистам в четверг помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Поставки, как были осуществлены в этом году - это танковое вооружение, противотанковые комплексы, артиллерийское вооружение, стрелковое вооружение - и есть большая заявка иракской стороны на следующий год. Сейчас конкретно обсуждаются серии и образцы вооружения… Предполагаем, что в следующем году объем будет, наверное, на уровне этого года", - сказал Кожин.

По его словам, Ирак - это давний и серьезный партнер России. При этом, находясь практически в состоянии войны на своей территории, Ирак использует очень большое количество российского вооружения.