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План по экспорту оружия-2017 будет выполнен, заявил Кожин

22.12.2017 РИА Новости 662 0
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Владимир Кожин. Архивное фото
Владимир Кожин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев

КУБИНКА, 21 дек - РИА Новости. План по экспорту оружия и военной техники по итогам года будет выполнен, заявил журналистам в четверг помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

Как сообщал президент Владимир Путин, по итогам 2017-го Россия должна экспортировать оружия на 15,3 миллиарда долларов.

"Мы еще результаты года не подводим, будем подводить в начале года, но предварительные результаты говорят о том, что те планы, которые мы себе ставили в начале года, будут выполнены", - сказал Кожин.

По его словам, это говорит о том, что российское оружие востребовано, причём практически во всем мире.

Портфель заказов остается на уровне 45 миллиардов долларов, отметил Кожин.

"Планы у нас достаточно большие. Несмотря на санкции и всё давление, год был очень эффективный. Очень большой задел", - сказал помощник президента.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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