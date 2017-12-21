План по экспорту оружия-2017 будет выполнен, заявил Кожин
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Владимир Кожин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
КУБИНКА, 21 дек - РИА Новости. План по экспорту оружия и военной техники по итогам года будет выполнен, заявил журналистам в четверг помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
Как сообщал президент Владимир Путин, по итогам 2017-го Россия должна экспортировать оружия на 15,3 миллиарда долларов.
"Мы еще результаты года не подводим, будем подводить в начале года, но предварительные результаты говорят о том, что те планы, которые мы себе ставили в начале года, будут выполнены", - сказал Кожин.
По его словам, это говорит о том, что российское оружие востребовано, причём практически во всем мире.
Портфель заказов остается на уровне 45 миллиардов долларов, отметил Кожин.
"Планы у нас достаточно большие. Несмотря на санкции и всё давление, год был очень эффективный. Очень большой задел", - сказал помощник президента.
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21.12.2017
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