Кожин рассказал, как Турция будет платить за С-400



Источник: © Виталий Невар/ТАСС Источник: © Виталий Невар/ТАСС

КУБИНКА, 21 дек - РИА Новости. Россия и Турция решили все вопросы, связанные с поставкой С-400: Анкара частично оплатит контракт за счет российского кредита, заявил журналистам помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Надеюсь, что фактически контракт вступает в фазу реализации буквально на днях, решены все аспекты, финансовые в том числе. Контракт будет состоять из двух финансовых составляющих. Часть контракта будет оплачена турецкой стороной, часть - за счет кредита, предоставленного Российской Федерацией", - сказал он.

Что касается сроков, то, по словам Кожина, поставки начнутся примерно через два года.

"Если говорить о поставках, то это очень сложная система вооружений, не автомат Калашникова, который можно начать поставлять через месяц. Поэтому я думаю, что конкретные поставки начнутся где-то в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал он.

Сколько комплексов будет поставлено, помощник президента не уточнил.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность поражения достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Договор о поставках Россия и Турция подписали в середине сентября. Этот контракт раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

В Анкаре заявили, что сделка не угрожает альянсу, и объяснили, что обратились к России из-за того, что не смогли получить аналогичные системы ПВО из стран НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны Вашингтона.

В Кремле заявили, что "ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество".